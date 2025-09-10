SON DEPREMLER! 10 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika bilgilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle öne çıkan bu sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tuttu. Depreme ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle. 10 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremlerle ilgili bilgileri düzenli şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Hissedilen sarsıntılar ve son 500 depremle ilgili güncel detaylara kurumun resmi web sitesi üzerinden hızlıca ulaşılabilir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

10 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak takip eder ve elde ettiği verileri hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunar. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, sadece veri paylaşmakla kalmayıp, toplumda afet bilincini artırmak ve hazırlıklı olunmasını sağlamak için eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.