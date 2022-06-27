Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor - Haberler

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Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor

Haberler.com - Mesut Şahin - Dünya
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Son dakika: Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırı anında içeride binden fazla sivilin olduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 2 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Rus ordusu öğle saatlerinden sonra Ukrayna'nın Poltava bölgesinde yer alan Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı ülkede büyük paniğe neden olurken Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenski konuyla ilgili açıklama yaptı.

Vladmir Zelenski, "Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti, içeride 1000'den fazla sivil vardı. Kurbanların sayısını hayal etmek bile imkansız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre alışveriş merkezine füze saldırısında en az iki kişi öldü, 9'u ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası gelen görüntüler, ağır hasar görmüş, çökmekte olan binanın alevler içinde kaldığını ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını gösteriyor.

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduğunu duyurdu. Füzenin isabet ettiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu açıklayan Meletskiy, saldırının ardından ölümlerin meydana geldiğini belirtti.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Durmuş GÖKÇE:

dünyanın neresinde olursa olsun savaş çıkaranın da destek olanında sivilleri hedef alanında allah yüzünü güldürmesin yaşlattığı acılarda boğulsun aynı acıyla kavrulsunlar

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Ic Minnak:

Ukraynanin aciklamalari samimi gelmiyor. Yalan oldugunden supheleniyorum.

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