Son Dakika: Libya'nın doğusundaki 'hükümetin İçişleri Bakanı' Ebu Zeribe: Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

Son dakika: Yunanistan'ın ardından Libya'yı da vuran Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlarda can kaybı korkunç sayılara ulaştı. Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe, ülkeyi vuran yağışlara ilişkin olarak, "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp." dedi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusuna ulaşan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Konuya ilişkin konuşan Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe, "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp." ifadelerini kullandı.

DANIEL FIRTINASI LİBYA'YI VURDU

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

1500'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 BİN KİŞİ KAYIP

Ülkenin batısında yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Öte yandan son yapılan açıklamada ise Bakan Zeribe ölü sayısının 1500'den fazla olduğunu söyledi. Bakan Zeribe ayrıca sel nedeniyle 7 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

MISIR'A DOĞRU İLERLİYOR

Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.