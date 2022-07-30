Son Dakika: Irak'ta siyasi kriz büyüyor! Şii liderin destekçileri yine meclisi bastı

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamaması ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile eski başbakanlardan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki arasındaki rekabetin büyümesi ülkeyi Şiiler arası bir iç çatışma ortamına doğru götürüyor. Maliki ve İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan ettikleri Muhammed Şiya es-Sudani'yi geri çekmemeleri halinde gerilimin büyümesinden endişe ediliyor.

Sadr destekçileri bugün de meclisi bastı

MECLİS BİNASINI BASTILAR

Bugün sabah saatlerinde Yeşil Bölge'yi basmaya çalışan Sadr Hareketi destekçileri güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi. Müdahale sonucu 4 kişi ağır yararlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Sadr destekçileri eylemlerine devam etti ve kalabalık bir grup meclis binasını bastı.

27 Temmuz'da da meclis binasına girmişlerdi

3 GÜN ÖNCE DE MECLİS SIRALARINA OTURUP SLOGAN ATMIŞLARDI

27 Temmuz'da başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu yüzlerce kişi, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girmişti. Meclis Genel Kurul salonuna giren protestocular sıralarda oturmuş, Irak bayrakları taşıyan göstericiler yolsuzluk karşıtı sloganlar atmıştı.

SADR - MALİKİ GERİLİMİ

Ülkede, Sadr ile Maliki arasındaki anlaşmazlıkların daha da derinleşmesi ve Şiiler arası iç çatışmaya dönüşmesi tehlikesi bulunuyor. İki tarafın da tutumu gerilimin daha da tırmanacağını gösteriyor.

Sadr, 2006 ile 2014 arasında başbakanlık yapan Maliki'nin yolsuzluk yaptığını ve ülkeyi kötü yönettiğini iddia ederek kendisi ya da ona yakın birisinin tekrar iktidara gelmesine izin vermemek için sokakları harekete geçiriyor. Sadr, terör örgütü DEAŞ'in ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirmesinden de Maliki'yi sorumlu tutuyor. Sadr'ın Meclis'ten çekilmesinin siyasi gelişmelerle ilgilenmeyeceği anlamına gelmediği kanaati hakimdi. Uzmanlar, Sadr'ın aktif siyaseti bırakarak, sokakları harekete geçireceği yorumları yapmıştı.

ORTAYA ÇIKAN SES KAYDI SADR'I HAREKETE GEÇİRDİ

Irak'ta 13 Temmuz'da Maliki'ye ait olduğu iddia edilen gizli kaydedilmiş bir ses kaydının yayınlanması Sadr'ın meydanlara çıkmasına yol açtı. Ses kaydında Maliki olduğu iddia edilen kişi, Sadr'ı "korkaklıkla" suçluyor ve onunla savaşmaya hazır olduğunu ifade ediyordu. Bu nedenle Sadr 15 Temmuz'da taraftarlarına "kitlesel cuma namazı" çağrısı yapmış ve Bağdat'ta Maliki karşıtı bir gösteri düzenlenmişti.

GERİLİM ARTTIKÇA HÜKÜMETİN KURULMASI GECİKİYOR

Sadr 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise Maliki'den "tövbe etmesini" ve siyaseti bırakmasını istedi. Sadr, açıklamasında Maliki'nin aşiretine de çağrıda bulunarak Şii siyasetçinin çekilmesi talebini iletti. Ayrıca Sadr, Maliki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. İki Şii siyasetçi nedeniyle Irak'ta siyasi gerilim gittikçe artıyor ve hükümetin kurulması gecikiyor.