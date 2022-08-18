Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! İşte masadaki 2 konu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. Tahıl koridoru ve savaşın diplomatik yollarla sonlanması konularının masaya yatırıldığı zirve yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya gitti. Uçakla ilk önce Polonya'ya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'nda Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Lviv'e geçti. Erdoğan, buradaki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

3'LÜ ZİRVE 40 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldığı basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

İşte görüşmeden basına servis edilen ilk fotoğraf:

UKRAYNA ZİYARETİNDE ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

ERDOĞAN VE ZELENSKİ SAVAŞ SONRASI İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ve Zelenski, en son 3 Şubat'ta görüşmüş; savaş boyunca ise iletişimlerini telefonla sürdürmüştü. Erdoğan her fırsatta Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için çağrı yapmış, bu nokta da liderlerle de sık sık iletişime geçmişti.

MASADA 2 KONU VARDI

24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile hem tahıl koridorunu hem de savaşın diplomatik yollarla sonlanması konusunu ele alacak.