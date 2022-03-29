Son Dakika! Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi mesajını verdi: Artık somut sonuçlar alınmalı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi mesajını verdi: Artık somut sonuçlar alınmalı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:
Son Dakika! Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi mesajını verdi: Artık somut sonuçlar alınmalı

Son dakika! Rusya ile Ukrayna heyetleri, savaşın 34. gününde müzakere masasına oturmak için Dolmabahçe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi kameralar karşısına geçerek heyetlere seslendi. Erdoğan, "Her iki tarafın da hakkını koruyan bir yaklaşım sergiliyoruz. Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız, artık somut sonuçlar alınmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı. Rus heyeti taşıyan özel uçak dün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak ise saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na geldi. Heyetler daha sonra kalacakları otellere geçti.

Görüşmelerin yapılacağıDolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor. Görüşmelerin saat 10.30'da başlaması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title