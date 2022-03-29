Son Dakika! Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi mesajını verdi: Artık somut sonuçlar alınmalı
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Son dakika! Rusya ile Ukrayna heyetleri, savaşın 34. gününde müzakere masasına oturmak için Dolmabahçe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi kameralar karşısına geçerek heyetlere seslendi. Erdoğan, "Her iki tarafın da hakkını koruyan bir yaklaşım sergiliyoruz. Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız, artık somut sonuçlar alınmalı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı. Rus heyeti taşıyan özel uçak dün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak ise saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na geldi. Heyetler daha sonra kalacakları otellere geçti.
Görüşmelerin yapılacağıDolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor. Görüşmelerin saat 10.30'da başlaması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022