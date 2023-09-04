Son Dakika: Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi başladı! İki liderden görüşme öncesi önemli mesajlar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki Soçi zirvesi başladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En önemli adım tahıl meselesi konusu. Bugün buradan ne sonuç çıkacak diye dünya da bekliyor. İnanıyorum yapılacak görüşmelerden sonraki basın toplantısında da az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik adım çok önemli olacak" dedi. Putin ise "Türkiye'de doğalgaz merkezinin açılması için görüşmeler neticelendirilecek" diye konuştu.

Dünyanın beklediği tarihi görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi.

ANA GÜNDEM TAHIL KORİDORU MESELESİ

İki lider arasındaki görüşmesinin en önemli gündem maddesi, 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER DE MASAYA YATIRILACAK

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

PUTİN: SEÇİMLERDEN SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE BİR ARAYA GELİYORUZ

Öte yandan iki lider, basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşme öncesi bir arada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi konuşan Rusya lideri Putin, " Türkiye'de doğalgaz merkezinin açılması için görüşmeler neticelendirilecek. Yakında doğalgaz konusunda adımlar atacağız. Sizin yönetiminizde Türkiye-Rusya ilişkileri büyük bir adım attı, ilişkilerimiz ticari konularda da ilerleme gösterdi. Ticaret hacmimiz pozitif şekilde gelişiyor. Sadece alıştığımız alanlarda değil yeni alanlarda da ilişkilerimiz ilerliyor, hem gaz hem başka konularda daha birçok adım atacağımıza inanıyorum, bu her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Tarım konusunda çok fayda sağladık, başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz başarılı şekilde devam ediyor. Türkiye, Uluslararası Nükleer Güç ülkesi kulübüne girmiş vaziyettedir. Bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir. Bu konuda ortak işbirliğini ele alacağız. Ukrayna krizini ele alacağız. Bu görüşmelere biz açığız. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetinin de farkındayız. Biz bütün bunları etraflıca ele alacağız. Tekrardan hoş geldiniz" dedi.

ERDOĞAN: EN ÖNEMLİ ADIM TAHIL MESELESİ KONUSU

Putin'in ardından kameraların önünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün burada merkez bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları da aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Tabii Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler de sizlerin ifade ettiği gibi iyi ilerliyor. İlk ünite ile ilgili atılan adımlar da gayet güzel. Sinop Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir hub'ın olacak olması da ayrı bir zenginlik unsuru. En önemli konulardan birisi de turizmde gelişmeler. Turizmde Rusya bizde şu anda bir numara. Tabii en önemli adım tahıl meselesi konusu. Bugün buradan ne sonuç çıkacak diye dünya da bekliyor. İnanıyorum yapılacak görüşmelerden sonraki basın toplantısında da az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik adım çok önemli olacak.

"YANGINLAR İÇİN GÖNDERDİĞİNİZ İKİ UÇAKLA DERDİMİZE DERMAN OLDUNUZ"

Bir diğer konu da sanayi savunma konusunda attığımız adımlar. Enerji sektöründe özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede Rusya ile önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştireceğimize inanıyorum. Bu yazın gerçekleşen yangınlarda gönderdiğiniz iki uçakla derdimize derman oldunuz. Bunu artırabilirsek çok daha isabetli olacak. Çünkü yazın hep bu tehdidin altındayız. Yeni kabinemin yeni üyeleri adına tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.