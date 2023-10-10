Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, elektrik yok! Hani insan hakları?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Nehammer ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail-Hamas gerilimine değinip Tel Aviv yönetimine tepki göstererek, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?" dedi. Erdoğan ayrıca, ABD'nin bölgeye donanma göndermesine de tepki göstererek, "ABD'nin uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında İsrail-Hamas gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İsrail yönetimine sert tepki gösterdi.

"HANİ İNSAN HAKLARI?"

Gazze Şeridi'nin İsrail ordusu tarafından yoğun şekilde bombalanmasını gündemine alan Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukaya da değinerek, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?" dedi.

"ABD'NİN UÇAK GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD yönetiminin İsrail'e destek için bölgeye donanma göndermesine de sert çıktı. Erdoğan, konuşmasında, "ABD'nin uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ne yapacak orada_ bütün Gazze'yi vurarak ciddi katliamlara adım atacak." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 830 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.