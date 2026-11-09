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Demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde

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Demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde Haber Videosunu İzle
Demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir’in sanayi bölgelerinden Aliağa’da yer alan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda büyük bir patlama yaşandı. Şiddetli patlama sesinin ardından tesis bünyesinde yangın başladı.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR 

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başlarken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreden ve uzak noktalardan görüntülendi.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK 

Patlamanın kesin çıkış nedeni, olası can kaybı ya da yaralanma durumuna ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürme çalışmaları devam ediyor.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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