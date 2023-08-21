Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM askerlerinin KKTC'deki yol projesine müdahalesi kabul edilemez

Son dakika: Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de BM Barış Gücü askerlerinin yol projesine engel olma girişimine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik haklarına yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile'deki Kıbrıs Türkünün kendi vatan topraklarına ulaşımı engellemek ne hukuki ne insanidir. Barış Gücü talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

"BM ASKERLERİNİN MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ"

BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Geçen Cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik haklarına yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile'deki Kıbrıs Türkünün kendi vatan topraklarına ulaşımı engellemek ne hukuki ne insanidir. Barış Gücü talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır.

"AB'NİN AÇIKLAMALARI ÇOK TALİHSİZ"

Komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye çalıştığımız dönemde yapılan bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Hayata geçirdiğimiz devasa projelerle KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yerini almasını temin edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı KKTC'ye geçen sene Kasım ayında Semerkant'ta anayasal ismiyle kucak açtı. KKTC'de temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama çok ama çok talihsiz. Zira açıklamayı yapan komiser halef selef oldukları zat ile irtibata geçerse tavsiye ederim iyi olur. Mücadelemiz KKTC'nin eşit egemenliği ve uluslararası eşit statüsü tüm dünyada temin edilene kadar sürecektir.