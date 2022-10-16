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Gelişmeyi bölgedeki bakanlar duyurdu! 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor

Dünya Haberleri

Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 41 işçimizin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bozdağ, "5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı" ifadesini kullandı. Meydana gelen facia hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez ise madende çıkan yangının devam ettiğini bu sebepten ötürü madenin kapatılıp, üretime ara verileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçileri hastanede ziyaret etti. Bakan Bozdağ, daha sonra tedavisi süren yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduktan sonra yaşanan acı olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, maden faciası sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ettiğini belirterek "Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum Tabi bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Son Dakika! Bozdağ'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı

Açıklamalarının devamında 3 savcının olayı aydınlatması için görevlendirildiği ancak ölü sayısının artması sonrası görevlendirilen savcıların 5'e yükseltildiğini vurgulayan Bozdağ, "Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika! Bozdağ'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini aktardı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bekir Bozdağ Bartın Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Burak Yurt:

Yazıyı okumadığınız belli ülke sizin gibi cahiller yüzünden bu hale geldi

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bekir yapici:

kapatilacak demek yanlis gecici olarak demek daha dogru olmazmi cünki uzmanlar yanginin söndürülmesi aylar sürebilir sogutma calismalari ve tahribatlari düzeltmek yillari alabilir diyor ama hic kimse burdan bir daha kömür cikarilmayacak demiyor degilmi?

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