2024 yılında hafızalara bu ölümler kazındı

Dünya genelinde siyaset, sanat ve bilimin önemli isimleri 2024'te hayata gözlerini yumdu

2024'te Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Fransız oyuncu Alain Delon hayatını kaybeden önemli isimlerden oldu. Fransa'da 1981 yılında idamın kaldırılmasını sağlayan eski Adalet Bakanı Robert Badinter, 9 Şubat'ta 95 yaşında vefat etti.

İRAN'I SARSAN ÖLÜMLER

Dünya çapında tarihe geçen ilk kesintisiz dünya turu uçuşunu başarıyla tamamlayan pilot Richard Glenn Rutan 3 Mayıs'ta 85 yaşında hayatını kaybetti. Rutan, Jeanna Yeager ile birlikte, "Voyager" uçağıyla 1986'da dünya çevresinde mola vermeden 40 bin 204 kilometre uçarak rekor kırmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 19 Mayıs'ta helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

İşte 2024 yılında dünyada hayatını kaybeden önemli isimler:

OCAK

- İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Zvi Zamir, 2 Ocak'ta 98 yaşında yaşamını yitirdi.

- ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr.'ın oğlu Dexter Scott King, 22 Ocak'ta 62 yaşında yaşamını yitirdi.

- Çağdaş Amerikan yerlisi edebiyatının başlangıç noktası olarak kabul edilen "House Made of Dawn"ın yazarı, Pulitzer ödüllü, şair, eğitimci ve folklorist N. Scott Momaday, 24 Ocak'ta 89 yaşında hayatını kaybetti.

ŞUBAT

- Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 4 Şubat'ta kanser tedavisinin sürdüğü başkent Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesinde 82 yaşında hayata veda etti.

- Bir süredir kanser hastası olan eski İrlanda Başbakanı John Bruton, 6 Şubat'ta 76 yaşında Dublin'deki Mater Özel Hastanesi'nde öldü.

- Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, içinde olduğu "Robinson R 66" isimli helikopteri, 6 Şubat'ta Los Rios bölgesine bağlı Ranco Gölü'ne düşmesinin ardından emniyet kemerini çözemediği için hayatını kaybetti.

- Fransa'da 1981 yılında idamın kaldırılmasını sağlayan eski Adalet Bakanı Robert Badinter, 9 Şubat'ta 95 yaşında vefat etti.

- Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

MART

- Dragon Ball serisiyle tanınan, Japon manga sanatçısı Akira Toriyama, 68 yaşında hayatını kaybetti.

- ABD'nin ilk siyahi pilotlarından biri olan David Harris, 8 Mart'ta 89 yaşında yaşamını yitirdi.

- Küçükken geçirdiği çocuk felci nedeniyle hayatı boyunca demir akciğer içerisinde yaşayan Paul Alexander, 11 Mart'ta 78 yaşında öldü.

- "Blade Runner" ve "Blood Simple" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Emmet Walsh, 19 Mart'ta 88 yaşında hayatını kaybetti.

NİSAN

- USS Arizona savaş gemisinin son hayatta kalan üyesi Lou Conter, 1 Nisan'da 102 yaşında hayata gözlerini yumdu.

- Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olan "God particle" olarak da bilinen "Higgs bozonu" kavramını bulan Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 8 Nisan'da 94 yaşında öldü.

- Yemen Alimler Heyeti Başkanı ve Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucularından Abdülmecid ez-Zindani, 22 Nisan'da yaşamını yitirdi.

MAYIS

- Dünya çapında tarihe geçen ilk kesintisiz dünya turu uçuşunu başarıyla tamamlayan pilot Rutan, 3 Mayıs'ta 85 yaşında hayatını kaybetti. Rutan, Jeanna Yeager ile "Voyager" uçağıyla 1986'da dünya çevresinde mola vermeden 40 bin 204 kilometre uçarak rekor kırmıştı.

- "Titanic" ve "Lord of the Rings" gibi filmlerle tanınan "Rohan'ın Kralı" Bernard Hill, 5 Mayıs'ta 79 yaşında öldü.

- Çevre dostu politikacı ve "22 Nisan Dünya Günü" kurucularından Pete McCloskey, 8 Mayıs'ta 96 yaşında yaşamını yitirdi.

- İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetti.

HAZİRAN

- Avusturya'nın ilk kadın başbakanı Brigitte Bierlein, 3 Haziran'da 74 yaşında vefat etti.

TEMMUZ

- Tarihe kült bir korku filmi olarak geçen, Stephen King'in kitabından uyarlanan "The Shining" filminin ünlü yıldızı Shelley Duvall, 11 Temmuz'da 75 yaşında yaşamını yitirdi.

- Vietnam'da Komünist Parti (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, aylardır süren sağlık sorunları nedeniyle 19 Temmuz'da 80 yaşında hayatını kaybetti.

- Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen suikastta 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.

AĞUSTOS

- Eski YouTube CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından biri olan Susan Wojcicki, 9 Ağustos'ta 56 yaşında vefat etti.

-"Plein Soleil", "Notre histoire" ve "L'Eclisse" gibi filmlerde rol alan dünyaca ünlü Fransız oyuncu Alain Delon, 18 Ağustos'ta 88 yaşında yaşamını yitirdi.

- Sudanlı araştırmacı yazar Dr. Fatih Ali Hasaneyn, İstanbul'da zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede 78 yaşında öldü.

- Eski Lübnan Başbakanı Selim el-Hus, 25 Ağustos'ta 94 yaşında hayata veda etti.

EYLÜL

- "Star Wars" filminden Darth Vader'ın sesi olarak tanınan James Earl Jones, 9 Eylül'de 93 yaşında yaşamını yitirdi.

- Yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından hapis cezasına çarptırılan eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori 11 Eylül'de 86 yaşında hayatını kaybetti.

- Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de düzenlenen İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Harry Potter film serisinde Minerva McGonagall'ı canlandıran İngiliz aktrist Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

EKİM

- Robert F. Kennedy'nin eşi Ethel Kennedy, 10 Ekim'de 96 yaşında yaşamını yitirdi.

- Hamas lideri Yahya Sinvar, 16 Ekim'de İsrail güçlerince düzenlenen saldırıda 61 yaşında öldürüldü.

KASIM

- Eski Liberiyalı senatör Prince Johnson, 28 Kasım'da 72 yaşında hayatını kaybetti.