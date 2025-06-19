Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü

İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki Torrejon de Ardoz kasabasında yaşanan olay, ülke gündemine bomba gibi düştü. Görevde olmayan bir polis memuru, telefonunu çaldığını öne sürdüğü adamı yakalayarak sokak ortasında boğarak öldürdü. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İsmi açıklanmayan 58 yaşındaki polis, Salı akşamı bir arkadaşıyla yemek yediği sırada cep telefonu çalındı. Zanlıyı yakalamak için koşan polis, adamı yere yatırdı ve boğazını sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Olay anına ait görüntülerde, polis adamın boğazını sıkarak yere bastırırken, çevredeki vatandaşlar defalarca "Lütfen nefes almasına izin verin!" diyerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak polis, uyarılara aldırış etmeden boğma hareketini sürdürdü.

Bir görgü tanığı, "Polis geliyor zaten, lütfen bırakın artık!" diyerek yalvarsa da memur, müdahaleyi sonlandırmadı. Bu esnada polis memurunun arkadaşı olduğu düşünülen başka bir sivil polis, olay yerinde yere çömelmiş haldeydi. Vatandaşlardan biri onu tekmeledi.

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde zanlı 35 yaşındaki Fas kökenli bir adamdı ve bilincini kaybetmişti. Kısa süre sonra kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk incelemelere göre ölüm nedeni boğulmaydı. Ancak kesin nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Gözaltına alınan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı ve Perşembe günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Olay sırasında iki polis memurunun da alkol aldığı iddia ediliyor. Bu nedenle mahkeme, gözaltındaki memura alkol testi yapılmasını talep etti.

İspanyol gazetesi El Pais'in haberine göre, hayatını kaybeden adam kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edilmişti.

Yaşananlar, İspanya'da büyük infial yarattı. Siyasi partiler olayın ırkçılık ve polis şiddetiyle ilişkili olduğunu belirterek tepki gösterdi. Sol parti Más Madrid, "İki görevde olmayan polis memuru, alkol etkisi altındayken bir insanı öldürdü. Bu olay, polis şiddetinin ve kurumsal ırkçılığın ne kadar normalleştiğini gözler önüne seriyor." açıklamasında bulundu.

Parti ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın derhal soruşturulmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kullanıcı olaya tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bir telefon için bir insan öldürüldü. Bu toplum ne hale geldi?" diyerek isyan etti. Bir başka kullanıcı ise olayı, 2020 yılında ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd'un ölümüne benzetti.

George Floyd, ABD'li polis Derek Chauvin'in boynuna diziyle bastırması sonucu hayatını kaybetmiş ve bu olay tüm dünyada büyük protestolara yol açmıştı.