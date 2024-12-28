Sara Netanyahu'ya 'taciz' soruşturması: Mesajları ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, başbakanın yolsuzluk davasında önemli bir tanığı korkuttuğu iddiasıyla olası bir yasal sorunla karşı karşıya. İsrail'de yayınlanan bir televizyon programı, Sara Netanyahu'nun başbakanın yakın yardımcısı ve ofisinde güçlü bir figür olarak bilinen Hani Blivis'e tanığa karşı bir kampanya başlatılması yönünde baskı yapmak için gönderdiği iddia edilen, ciddi yasal ve etik sonuçlar doğurması beklenen kısa mesajları yayınladı.

"İĞRENÇ BİRİ"

Sara Netanyahu'nun Blivis'e mesajları, başbakan ve eşinin milyarder Arnon Milchan'dan siyasi iyilikler karşılığında şampanya ve puro gibi pahalı hediyeler aldığı iddialarını içeren davada önemli bir tanık olan Hadas Klein'ın "peşine düşmesi" için attığı bildirildi. Paylaşılan görüntülerde Sara Netanyahu'nun mesajlarında, "Yıllardır bize iftira atan Arnon Milchan'ın sekreteri Hadas Klein'ın peşine düşmemiz gerekiyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor ve iğrenç biri." yazdığı görüldü.

SARA NETANYAHU HAKKINDA ŞÜPHELERİ ARTIRAN PAYLAŞIMLAR

Bu mesajlar gönderildikten kısa bir süre sonra sosyal medyada Klein hakkında olumsuz paylaşımlar görülmeye başladı ve Sara Netanyahu'nun tanık tacizi ve adaletin engellenmesine karışmış olabileceği şüpheleri de arttı.

POLİS KANIT ARIYOR

Polisin suçlamaları sürdürebilmesi için Sara Netanyahu'nun Hadas Klein'ı korkutmayı amaçladığını kanıtlaması gerekecek. Ayrıca Blivis'e gönderildiği iddia edilen mesajlar ile bunu takip eden sosyal medya paylaşımları arasında açık bir bağlantı kurulması da gerekecek.

POLİSLERİ ZORLAYAN TELEFON DETAYI

Sara Netanyahu'ya yönelik soruşturmada İsrail polisi bir zorlukla da karşı karşıya. Sara Netanyahu'nun suçlayıcı mesajları gönderdiği iddia edilen telefon, hayatını kaybeden Hani Blivis'e aitti. Polisler mesajların gerçekliğini kanıtlayabilirse delil olarak kullanabilecek. Sara Netanyahu'nun avukatları da doğrulamanın imkansız olduğunu ve delillerin güvenilirliği konusunda potansiyel şüpheler yaratabileceğini iddia edebilir.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLME OLASILIĞI VAR

Soruşturma ilerlerse, Sara Netanyahu ilk önce polis tarafından çağrılacak ve delillere bağlı olarak ihtiyatlı bir şekilde resmi sorgulamaya tabi tutulacak. Soruşturmanın aylarca sürebileceği belirtilirken, polisin delil toplaması, tanıklarla koordinasyon sağlaması ve bulguları doğrulaması gerekecek. Ayrıca soruşturmanın, iddia edilen tacize yardım etmiş veya dahil olmuş olabilecek diğer kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi olasılığı da var.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ ARTABİLİR

Soruşturma, kıdemli savcıların yakın denetimiyle Lahav 433 yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülecek. Son olarak, iddia edilen suçların hala zaman aşımı süresi içinde olup olmadığı konusunda soru işaretleri de var. İsrail'de tanık tacizi veya engelleme gibi standart davalarda zaman aşımı süresi beş yıl. Ancak, Sara Netanyahu'nun Hadas Klein'ı taciz etmek için başkalarıyla ilişkisi bulunursa, zaman aşımı süresi on yıla kadar uzayabilir.

Bu davanın sadece Sara Netanyahu için değil, aynı zamanda Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarını çevreleyen daha geniş hukuki mücadeleler açısından da önemli sonuçları olabilir.

BENZER ÖRNEK 2018'DE YAŞANDI

Tanık tacizi, İsrail yasalarına göre üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilen bir suç. Birini bu suçtan mahkum etmek için savcıların taciz etme niyeti ve tacizi sanığa bağlayan kanıtı, yani iki ana bileşeni ispat etmeleri gerekiyor. Böyle bir davanın son örneği 2018'de, bir şahsın Netanyahu'nun eski sözcüsü ve başka bir davada devlet tanığı olan Nir Hefetz'i taciz etmekten mahkum edilmesiyle yaşandı. Şahıs, Hefetz'e tehdit edici bir mektup göndermiş, onu "muhbir" olarak suçlamış, sonrasında toplum hizmeti ve para cezasına çarptırılmıştı.