Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan kapsamlı Jeffrey Epstein belgeleri, yıllardır süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Resmî dosyalarda, Epstein'ın Belarus doğumlu Karyna Shuliak ile uzun yıllara yayılan ve dikkat çekici bir ilişki yürüttüğü ayrıntılarıyla yer aldı. Belgelerde Shuliak'ın, Epstein'ın çevresinde Ghislaine Maxwell'den sonra en etkili isimlerden biri olduğu vurgulandı.

EĞİTİM VE KARİYERİNİ YÖNLENDİRDİ

Belgelere göre Karyna Shuliak, 20 yaşındayken ABD'ye geldi. Epstein, Shuliak'a maddi ve manevi destek sağlayarak Ivy League üniversitelerinden birinde eğitim almasına katkı sundu. Dosyalarda, Epstein'ın Shuliak'ın eğitim sürecini yakından takip ettiği, onu akademik ve sosyal çevrelere dahil ettiği ve diş hekimliği alanındaki kariyerini yönlendirdiği iddiaları yer aldı.

"EVLİLİK DÜŞÜNCESİYLE" YÜZÜK VERDİ

Belgelerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Epstein'ın Shuliak'a hediye ettiği 33 karatlık pırlanta yüzük oldu. Dosyalara yansıyan bilgilere göre Epstein, bu hediyeyi "evlilik düşüncesiyle" verdiğini kendi el yazısıyla not aldı.

TUTUKLULUK SÜRECİNDE İLETİŞİMİ KESMEDİ

Tanık beyanlarına göre Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklanmasının ardından çevresindeki birçok kişiyle bağını kopardı. Ancak Karyna Shuliak'ın, Epstein'in cezaevinde yaşamını yitirdiği güne kadar iletişimini sürdüren son isimlerden biri olduğu iddiası belgelerde özellikle vurgulandı.

İŞTE GENÇ SEVGİLİYE BIRAKMAK İSTEDİĞİ MİRAS

RT'nin haberine göre dosyalarda, Epstein'ın Shuliak'a 100 milyon dolar nakit para, Little St. James Adası, New Mexico'daki büyük bir çiftlik, New York'taki malikanesi, Paris'teki lüks dairesi ve 33 karatlık elmas yüzüğü bırakmayı planladığına dair bilgiler yer aldı. Ancak Epstein'ın ölümünün ardından bu mal varlığının büyük bölümünün, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonuna aktarıldığı kaydedildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.