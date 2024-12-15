Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, yalnızca 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşar Esad ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığınırken yıllar içinde ülkede yaşanan vahşete dair detaylar da yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

TOPLU MEZARLAR BULUNDU

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam yakınlarında toplu mezarlar bulundu. NTV'den Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, El Zeynebiye'de bulunan toplu mezarlardan birini görüntüledi. İddiaya göre bu bölgede 75 bin kişi gömülü.

GÜNDE 400 MAHKUM ÇUKURLARA GÖMÜLMÜŞ

Uydu fotoğraflarından da görüntülenen alanda çok sayıda dev çukurun yer aldığı fark edilirken günde 400 mahkumun bu çukurlara gömüldüğü de iddialar arasında.

Hatırlanacağı üzere Esad'ın ülkeden kaçışı sonrasında rejimin işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki çok sayıda mahkum serbest kalmış ve korkunç işkenceler hapishaneden servis edilen fotoğraflarla gün yüzüne çıkmıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.