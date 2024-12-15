Üye Girişi
Haberler
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu

Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhaliflerin Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından Şam yakınlarında toplu mezarlar bulundu. El Zeynebiye'de bulunan toplu mezarlardan biri görüntülenirken, bu bölgede 75 bin kişinin gömülü olduğu iddia ediliyor.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, yalnızca 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşar Esad ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığınırken yıllar içinde ülkede yaşanan vahşete dair detaylar da yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

TOPLU MEZARLAR BULUNDU

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam yakınlarında toplu mezarlar bulundu. NTV'den Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, El Zeynebiye'de bulunan toplu mezarlardan birini görüntüledi. İddiaya göre bu bölgede 75 bin kişi gömülü.

Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

GÜNDE 400 MAHKUM ÇUKURLARA GÖMÜLMÜŞ

Uydu fotoğraflarından da görüntülenen alanda çok sayıda dev çukurun yer aldığı fark edilirken günde 400 mahkumun bu çukurlara gömüldüğü de iddialar arasında.

Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Hatırlanacağı üzere Esad'ın ülkeden kaçışı sonrasında rejimin işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki çok sayıda mahkum serbest kalmış ve korkunç işkenceler hapishaneden servis edilen fotoğraflarla gün yüzüne çıkmıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız
img

Vatandaşın mülküne zorla el mi konulacak? Bakanlık cevapladı
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.