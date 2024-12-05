Üye Girişi
Haberler
Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

Menbiç'te geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanları görevden uzaklaştırılabilecek

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti

 Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması
DEVA, Saadet ve Gelecek birleşti! Yeni adları da belli oldu

3 parti birleşti! Yeni adları da belli oldu

Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçiren silahlı muhalif gruplar Hama'da da kontrolü sağlamak üzere. Muhalifler sürecin başında pek dirençle karşılaşmasalar da Esad'ın Şam öncesinde son kale olarak gördüğü Hama'da çatışmaların şiddetlenmesi talimatı verdiği ve askerlerinin maaşlarında yüzde 50 artış yaptığı öğrenildi.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'da da kontrolü sağlamaya çok yakın.

ESAD MAAŞLARA YÜZDE 50 ZAM YAPTI

Operasyonun başında pek dirençle karşılaşmayan muhalifler Hama çevresinde oldukça zorlanıyor. Devlet Başkanı Beşar Esad karşı saldırı için ordusunun güçlendirmeyi amaçlayarak askerlerinin maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.

Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

SON BİRKAÇ GÜNDEKİ EN ÖNEMLİ GELİŞME

Suriye'nin merkezindeki stratejik konumda olan Hama'da dün akşam saatlerinden itibaren muhalifler kenti 3 taraftan kuşattı ve sabaha kadar yoğun çatışmalar sürmeye devam etti. Hama'da yaşanan sıcak çatışma Al Jazeera tarafından son birkaç gün içindeki en önemli gelişme olarak niteleniyor.

Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

"HAMA'YI KORUMAK HAYATİ ÖNEME SAHİP"

AFP'nin haberine göre "Suriye yönetimi için başkent ve iktidar merkezi Şam'ı korumak için son kale anlamına gelen Hama'yı korumak hayati öneme sahip."

Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

HUMUS'A DOĞRU TEK BİR ÇIKIŞ KALDI

Ajans, "Muhaliflerin Beşşar Esad'ın elinden yıldırım saldırılarıyla aldığı Halep'ten sonra muhalifler üç kilometre uzakta, güneydeki Humus'a doğru tek bir çıkış kaldı" dedi. Suriye'deki bir kaynak ağına dayanan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hükümet güçlerinin "güneydeki Humus'a doğru tek bir çıkış kaldığını" söyledi.

Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

MUHALİFLERİN 'BAŞARILARININ ANAHTARI'

Geçtiğimiz hafta saldırının başlamasından bu yana muhaliflerin elde ettiği başarıların anahtarı, on yıldan fazla süren savaşta hiçbir zaman hükümetin elinden tamamen düşmeyen Halep'in ele geçirilmesiydi. Hayat Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Celeni, Çarşamba günü Halep'in simgesel kalesini ziyaret etti. Muhaliflerin Telegram kanalında yayınlanan görüntülerde, Celeni'nin tarihi kaleyi ziyaret ederken açık üstü bir arabadan destekçilerine el salladığı görüldü.

Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
img

Suriyeli genç kızdan Türkiye'ye duygusal veda
img

Kamu çalışanlarına ek hak geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? 5 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Aile Hekimleri Grevde! Sağlık ocakları grevde mi? 5 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.