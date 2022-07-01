Şaka değil gerçek! Belediye başkanı yavru timsahla evlendi, yetmedi hayvanın duvağını kaldırıp alnından öptü - Haberler

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Şaka değil gerçek! Belediye başkanı yavru timsahla evlendi, yetmedi hayvanın duvağını kaldırıp alnından öptü

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Meksika'nın San Pedro Huamelula şehrinin Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa, düğün töreni ile yavru timsahla evlendi. Bölgede bereket getirsin diye 100 yıldır belediye başkanları timsahla evleniyor.

Meksika'da düzenlen bir düğün töreni duyanları şaşkına çevirdi. San Pedro Huamelula şehrinin belediye başkanı bereket getirsin diye yavru timsahla evlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı düğün töreninde timsaha gelinlik giydirildi.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Davetliler ile beraber belediye başkanı timsahı kucağında taşıyıp caddelerde gezdi. Belediye başkanı timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Belediye başkanının evlendiği Küçük Prenses ismi verilen timsahın "doğa anayı" temsil eden bir "tanrı" olduğuna inanılıyor.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Yerel lider, belediye başkanının timsahla evlenmesinin bölgeye bereket ve bolluğun getireceğine inandığını ileri sürüyor.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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