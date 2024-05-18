SADAT'tan Fransız haber ajansına yalanlama! Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderildi iddiası reddedildi

Fransız haber ajansı AFP, uluslararası savunma danışmanlık şirketi olan Sadat'ın, Afrika ülkesi Nijer'e yüzlerce Suriyeli paralı asker gönderdiğini ileri sürdü. AFP'ye konuşan ve paralı asker olduğu ileri sürülen Ahmed kod adlı şahıs Sadat'ın merkezinde kontrat imzaladıklarını iddia etti.

"SADAT ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE BULUNMAMAKTADIR"

Ortaya atılan bu iddialar SADAT tarafından kesin bir dille yalanlandı ve, "SADAT Savunma'nın savaş şirketi olarak tanımlanması şirketin faaliyet kapsamı ile taban tabana zıt düşmektedir. Israrla yapılan bu tanımlamayı maksatlı bulmaktayız. SADAT Savunma çatışma bölgelerinde bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "SADAT Savunma devletlerin savunma ve güvenlik alanında etkin ve stratejik planlama ile kapasitesini yeniden inşa ederek, mevcut askeri kapasitenin eksiksiz kullanılmasına ve imkanlar dahilinde kapasitenin artırılmasına hizmet ederek, barış ortamının garanti altına alınmasına katkı sağlamakta ve savaş için caydırıcı rol oynayacak mühendislik çalışmaları yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAYI AMAÇLAMIŞLARDIR"

Fransız haber ajansı AFP kaynak gösterilerek Türkiye'yi ve Şirketimizi karalamayı amaçlayan küresel yayın organlarının yanı sıra yerli bir takım basın kuruluşlarının da dolaşıma soktuğu haberlerde, gazetecilik etik kuralları ve araştırma yükümlülüğü kapsamında kamuoyuna doğru bilgi verme sorumluluğu hiçe sayılmış, SADAT Savunma'ya asla ilgisinin bulunmadığı korkunç bir iftira daha atılmıştır. Ne yazık ki kötü niyetli bazı medya kuruluşları doğru ve gerçek bilgileri içeren araştırmacı habercilik yerine, clickbait haberciliği ile okuyucu kitleleri nezdinde SADAT Savunma hakkında olumsuz algı oluşturmayı amaçlamışlardır." sözleriyle ortaya atılan iddialar reddedildi.

"SURİYE VE NİJER İLE HİÇBİR FAALİYETTE BULUNULMADI"

İlgili haberlerde, SADAT Savunma'ya karşı ağır ve gerçek dışı ithamlar yöneltildiği ifade edilirken, SADAT Savunma'nın Nijer'e Suriyeli paralı askerler gönderdiği iddiasının kati surette gerçekle alakasının bulunmadığı kaydedildi ve, "SADAT Savunma bugüne kadar Suriye ve/veya Nijer ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmamıştır. SADAT Savunma paramiliter bir yapılanma değildir. Haberlerde Nijer'de SADAT Savunma'nın Türkiye Devletinin emrinde çalıştığı intibaı oluşturulmaya çalışıldığı da görülmektedir. SADAT Savunma bağımsız, ticari bir firma olmakla birlikte bugüne kadar (Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tekemmül etmiş savunma ve güvenlik sistemi sebebiyle ihtiyacı olmadığından) Türkiye Cumhuriyeti devletine ana veya alt yüklenici olarak hiçbir hizmet satışı da gerçekleştirmemiştir." denildi.

"İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ İDDİALAR ÇÜRÜKTÜR"

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada, "Türklerin tarih boyunca İnsanlığa ve Dünya Barışına katkıları, bugün Türk Dış Politikasında olduğu gibi SADAT Savunma'nın misyon ve vizyonunda da belirleyici ana rolü oynamaktadır. Dolayısıyla delile dayanmayan iftira niteliğindeki iddialar hangi açıdan bakılırsa bakılsın çürüktür.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kamuoyunu kışkırtan, algı oyunları ile her fırsatta çeşitli platformlardan SADAT Savunma'ya saldıran yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Bugüne kadar şirketimizi asılsız ithamlarla hedef alanlara, hukuk mahkemelerinde Manevi Tazminat Davaları açarak bu iddialarını Mahkeme huzurunda ispatlama imkânı tanıdık. Fakat görüyoruz ki bugüne kadar hiçbir muhatabımız, asılsız iddialarını ispata yarar tek bir delil sunamamıştır. Hakkımızda yapılmaya çalışılan kara propagandalara fırsat vermeyeceğimizi ve çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.