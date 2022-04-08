Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç - Haberler

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Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 44. gününde Rus birlikleri, sivillerin tahliye beklediği tren istasyonunu roketlerle vurdu. Ajansların geçtiği "son dakika" bilgisine göre istasyonda bulunan en az 30 kişi öldü, 100'e yakın kişi ise yaralandı. Saldırının bulunduğu bölgeden gelen görüntüler izleyenlerin kanını dondururken, savaşın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Savaşın 44. gününde Rus birlikleri saldırılarının şiddetini iyiden iyiye artırdı. Buça'da katliam yaparak dünyayı ayağa kaldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerleri bu kez onlarca Ukraynalı sivilin tahliyesini beklediği tren istasyonunu hedef aldı.

EN AZ 30 KİŞİ ÖLDÜ, 100 KİŞİ YARALANDI

İstasyona roketlerle saldırıp bir başka katliama imza atan Rusya ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi öldü, 100'e yakın kişi ise yaralandı.

FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU

Roketlerle kana bulanan istasyondan gelen ilk görüntüler izleyenlerin kanını dondururken, savaşın acımasızlığı da bir kez daha gözler önüne serildi.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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