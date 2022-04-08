Rusya onlarca sivilin beklediği tren istasyonuna saldırdı! Bölgeden gelen ilk görüntüler korkunç

Savaşın 44. gününde Rus birlikleri saldırılarının şiddetini iyiden iyiye artırdı. Buça'da katliam yaparak dünyayı ayağa kaldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerleri bu kez onlarca Ukraynalı sivilin tahliyesini beklediği tren istasyonunu hedef aldı.

EN AZ 30 KİŞİ ÖLDÜ, 100 KİŞİ YARALANDI

İstasyona roketlerle saldırıp bir başka katliama imza atan Rusya ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi öldü, 100'e yakın kişi ise yaralandı.

FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU

Roketlerle kana bulanan istasyondan gelen ilk görüntüler izleyenlerin kanını dondururken, savaşın acımasızlığı da bir kez daha gözler önüne serildi.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;