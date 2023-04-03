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Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

Dünya Haberleri

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından bölge sakinleri kendilerini sokaklara atarken, yapılan ilk incelemede hiçbir binanın yıkılmadığı ancak birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Yarımadada deprem sonrası kriz masası oluşturulurken, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ettiği kaydedildi.

Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Bölümü tarafından yapılan açıklamada, TSİ 06.06'da kaydedilen depremin derinliği 99.5 olarak belirtildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

Hükümetin talimatıyla Kamçatka'da kriz masası oluşturulurken, bölgeye insani yardım ve geçici barınma malzemeleri sevk edildi. Şiddetli deprem sonrasında 4.6, 4.0, 3.7, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Halk panikle kendini sokaklara attı, çok sayıda binada derin çatlaklar oluştu

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kamçatka Deprem Rusya Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Gül:

Bizde 6 .9 sidetindeki deprem binalarin yuzde 60 yıkılması demek adamlarda sadece çatlak işte seviye farkı

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Metin Gül:

Bizimkide 6 noktada bişey kalmiyor adamlardaki sedece çatlak

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