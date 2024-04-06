Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Rus Influencer Alena Agafonova, savaş anıtının memesini gıdıklama suçundan 10 ay hapse mahkum edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da influencer olan 23 yaşındaki Alena Agafonova, ünlü bir savaş anıtının "memesini gıdıklamak" suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi. Rusya'nın ünlü çalışma kamplarına gönderilecek olan Alena, 10 ay boyunca zorunlu çalışma yapacak.

Geçen yıl çektiği bir sosyal medya videosu nedeniyle Rusya'da "Nazizmin Rehabilitasyonu" suçundan mahkum edildi.Video resmi olarak Rusya'da yasaklandı. Videoda, Alena'nın, savaş anıtının sağ memesini "gıdıkladığı" görülüyor. Ayrıca, iki yıl boyunca sosyal medyadan men edildi ve gelecekteki kazançlarının yüzde 10'unu devlete para cezası olarak ödemek zorunda kalacak.

Alena, Sri Lanka'da saklanmaya gitti.Ancak, Rusya'ya geri döndüğü anda tutuklandı ve hemen Volgograd'a götürülerek hakkında işlem yapıldı. "Anavatan Çağrısı" heykeli, Rusya'nın en ünlü anıtlarından biridir ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki en kanlı savaşlardan biri olan Stalingrad Muharebesi'nde savaşan ve ölenleri anar. Rusya'da geleneksel değerlere aykırı olan her türlü davranış sert cezalar getiriyor.

Rus rapçi Maxim Tesli, Ocak ayında sadece bir çorapla mankenlik yaptığı bir konserde "küçük haylazlık" suçlamasıyla tutuklandı. Bir başka influencer dayasaklı olmasına rağmen Instagram kullanmak suçlamasıyla Rusya'da altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Başka bir yerde, bir çift kadın Rus influencer, sosyal medyada paylaştıkları bir öpücük nedeniyle derin özürler dilemek zorunda kaldı ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Rus Influencer Alena Agafonova, savaş anıtının memesini gıdıklama suçundan 10 ay hapse mahkum edildi

Rus Influencer Alena Agafonova, savaş anıtının memesini gıdıklama suçundan 10 ay hapse mahkum edildi

Rus Influencer Alena Agafonova, savaş anıtının memesini gıdıklama suçundan 10 ay hapse mahkum edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Instagram Rusya Sosyal Medya Hukuk 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title