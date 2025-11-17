Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu! KKTC'den sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş kutlamaları, Rumların kışkırtıcı eylemlerine maruz kaldı. Rum gençler, Türkiye ve KKTC karşıtı sloganlar attılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını ateşe verdiler.

TÜRKİYE VE TÜRK ASKERİ DIŞARI SLOGANLARI ATTILAR

15 Kasım 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci yıl dönümünde, Rumlar protesto gösterileri düzenledi, Lokmacı Sınır Kapısı çevresinde bir araya geldiler. Ellerinde Yunanistan bayrakları salladılar. "Türkiye ve Türk askeri dışarı" sloganları attılar.

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünde Lefkoşa Lokmacı Sınır Kapısı'nda bayrak yakan Rum gençlerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, tepki gösterdi.

"TÜRK ASKERİ DIŞARI SLOGANLARI ATAN BU GRUP, BARIŞTAN DEĞİL, NEFRETTEN BESLENEN BİR ZİHNİYETİN GÜNCEL TEZAHÜRÜDÜR"

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünün, Lefkoşa Lokmacı Sınır Kapısı'nda Rum gençlerin gerçekleştirdiği organize ve kışkırtıcı bir eylemle gölgelenmeye çalışıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yunan bayraklarıyla yürüyen, Türkiye dışarı ve Türk askeri dışarı sloganları atan bu grup, barıştan değil, nefretten beslenen bir zihniyetin güncel tezahürüdür."

"GELİŞMELER TARAFIMIZDAN DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 3. büyük siyasi güç olarak faaliyet gösteren aşırı sağcı ELAM Cephesi'nin, EOKA'nın mirası üzerinden kilisenin de desteğiyle Türk askerine ve Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca bir tutum içerisinde olduğunu belirten Öztürkler, şunları aktardı:

"Beşparmak Dağları'ndan yükselen bağımsızlık ışığımız, Rum Başkanlık Sarayı'na da en fanatik Rum'un evine de süzülmektedir. Bu ışık, Kıbrıs Türk halkının iradesinin, özgürlüğünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz desteğinin simgesidir. Bayrağımıza kinle yaklaşanlar bilmelidir ki karşılarında sadece bir sembolü değil, bir halkın onurunu, tarihini ve geleceğini bulur. Bu tür provokasyonları münferit bir olay olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Gelişmeler tarafımızdan dikkatle takip edilmekte olup, gereken her platformda en güçlü şekilde karşılık bulacaktır."

"BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER, BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ TARİHSEL HAFIZAMIZDAN ÖĞRENMELİDİR"?

Öztürkler, Rumların Metehan Kapısı'ndan geçerken selamladıkları, Cumhuriyet Meclisi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinde dalgalanan bayrakların (Türkiye ve KKTC) bu topraklarda var olan devletin en somut gerçeği olduğunu vurgulayarak, "Bayrağımıza uzanan eller, bunun ne anlama geldiğini tarihsel hafızamızdan öğrenmelidir. Geçmişte bu milletin kutsallarına uzanan ellerin karşılaşacağı kararlılığın en açık göstergeleri örneklerle sabittir." ifadelerini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DEN RUMLARIN SINIRDA BAYRAK YAKMA EYLEMİNE TEPKİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Rumların sınırda KKTC bayrağı yakma eylemlerini şiddetle kınayarak, "Rum Ortodoks Kilisesi'nin kontrolündeki 'Rum Eğitim Sistemi', örgün eğitimin her kademesinde Türk düşmanlığı aşılıyor." ifadesini kullandı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin, III. Makarios'tan devraldıkları "Megali İdea" mirasıyla Ada'daki barışı, huzuru tehdit ettiğini belirterek, Kıbrıs'ta Türk düşmanlığı üzerine siyaset yapan aşırı sağ faşist ELAM Partisinin üçüncü büyük parti konumuna gelmesinin tehdit ve tehlikenin boyutunun somut göstergesi olduğunu vurguladı.

KKTC'de ELAM'ın karşılığı bir siyasi parti olmadığına işaret eden Üstel, çünkü Kıbrıs Türk halkının barışçıl, çağdaş bir demokrasi kültürüne sahip olduğunun altını çizdi.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını protesto etmek isteyen bazı Rum grupların dün KKTC bayrağı yakma eylemlerini şiddetle kınayarak, Kıbrıs'ta yaşanabilir bir çözümün, iyi ilişkilere sahip iki komşu devletten geçtiğini yineledi.

"RUM EĞİTİM SİSTEMİ, ÖRGÜN EĞİTİMİN HER KADEMESİNDE TÜRK DÜŞMANLIĞI AŞILIYOR"

Kıbrıs Türklerinin var oluş mücadelesinin her sayfasında bir direniş bulunduğunu hatırlatan Üstel, şunları kaydetti:

"Rum Ortodoks Kilisesi'nin kontrolündeki 'Rum Eğitim Sistemi', örgün eğitimin her kademesinde Türk düşmanlığı aşılıyor. 15 Kasım KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü bizler barışçıl bir anlayışla kutlarken, Rum gençlerinin ellerinde Yunan bayraklarıyla sınırlarımızda Kıbrıs Türk halkına karşı saldırgan tutumunu görmezlikten gelmemiz mümkün değildir."