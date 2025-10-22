Haberler

Rona Sural: ABD medyasında İsrail'in ateşkesi bozma eğilimi konuşuluyor

Rona Sural: ABD medyasında İsrail'in ateşkesi bozma eğilimi konuşuluyor
Güncelleme:
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'a Gazze'deki son gelişmeleri ve ABD-Çin ilişkilerini değerlendirdi. Sural, "İki yılın ardından gelen Gazze ateşkesi kırılganlık içeriyor" derken, ABD medyasında İsrail'in ateşkesi bozabileceğine dair iddiaların konuşulduğunu belirtti.

Gazze'de iki yıl aradan sonra sağlanan ateşkesin ardından gözler Orta Doğu'daki diplomasi trafiğine çevrildi. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve ABD'nin pozisyonunu Haberler.com canlı yayınında değerlendirdi.

"İKİ YILIN ARDINDAN GELEN GAZZE ATEŞKESİ KIRILGANLIK İÇERİYORDU"

Gazze'deki ateşkesin uzun soluklu olmayabileceğini vurgulayan Rona Doğan Sural, "İki yılın ardından gelen Gazze ateşkesi kırılganlık içeriyordu. İsrail, cenazelerin tamamının teslim edilmemesini bahane olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Sural, ateşkesin sürdürülebilmesi için Hamas'ın silah bırakma konusunun da önemli bir faktör olduğunu belirtti.

"ABD MEDYASINDA İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZMA EĞİLİMİ KONUŞULUYOR"

ABD kamuoyunda gündemi değerlendiren Sural, "ABD medyasında İsrail'in ateşkesi bozma eğilimi konuşuluyor" dedi. Ayrıca, Washington yönetiminin diplomatik dengenin korunması için bölgedeki taraflara baskı kurduğunu belirtti.

"ABD VE ÇİNLİ LİDERLERİN GÜNEY KORE'DE BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR"

Küresel gündeme de değinen Rona Doğan Sural, "ABD Çin'i vergi konusunda çok tehdit etti ama uygulamaya koymadı. Ancak iki ülkenin liderlerinin Güney Kore'de bir araya gelmesi bekleniyor" dedi.

Sural ayrıca, ABD'de hükümetin kapalı olduğu dönemde balo salonuna 250 milyon dolar harcanmasının büyük tepki çektiğini vurguladı.

Melis Yaşar
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
