TikTok Canlı Yayınında Fenomen Cinayeti

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Culiacan kentinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bir fast food restoranının önünde canlı yayın yapan Gastelum'a, motosikletle gelen iki kişi silahlı saldırı düzenledi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anına ait görüntülerde, aynı motosiklette bulunan kasklı iki kişinin Gastelum'a yaklaştığı ve doğrudan ateş açtığı görüldü.

Kafasından vurulan sosyal medya fenomeni olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırganlar motosikletle kaçtı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Sinaloa eyaleti güvenlik yetkilileri, saldırının ardından faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı.

Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

BENZER BİR OLAY GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞTI

Meksika'da geçtiğimiz yıl da sosyal medya fenomeni Valeria Marquez, Zapopan kentinde çalıştığı kuaför salonunda TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı