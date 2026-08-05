Güney Kore 13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle

Güney Kore Merkez Bankası, 2013'ten bu yana ilk kez fiziki altın satın almak için hazırlıklara başladı. Bu adım, bankanın rezerv yönetiminde önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Plan kapsamında satın alınacak altının yurt içindeki üretimden karşılanması, böylece normal şartlarda ihraç edilecek altının bir bölümünün ülke rezervlerine eklenmesi hedefleniyor.

"PLAN HENÜZ ERKEN AŞAMADA"

Merkez Bankası Sözcüsü, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada planın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Sözcü, altın alımlarının ne zaman başlayacağına ya da hangi miktarda gerçekleştirileceğine ilişkin henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU

Merkez bankasının rezervlerden sorumlu yetkilileri, altın alım planının arkasındaki en önemli nedenlerden birinin artan jeopolitik riskler olduğunu açıkladı.

Son yıllarda birçok merkez bankası da benzer gerekçelerle rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarına ağırlık veriyor.

ALTINLAR FARKLI NOKTALARDA SAKLANABİLİR

Güney Kore Merkez Bankası'nın yalnızca altın alımını değil, mevcut altın rezervlerinin depolandığı fiziki lokasyonları çeşitlendirmeyi de değerlendirdiği belirtildi.

Bu adımın, rezervlerin tek bir noktada tutulmasından kaynaklanabilecek riskleri azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

ALIMLAR SINIRLI KALACAK

Güney Kore'nin yıllık altın üretiminin 40 ila 45 ton arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu üretimin büyük bölümü bakır ve çinko eritme faaliyetlerinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Yıllık üretimin yalnızca 4 ila 5 tonluk kısmı ihraç edilirken, Merkez Bankası'nın almayı planladığı miktarın da bu sınırlı arzdan karşılanacağı belirtiliyor. Bu nedenle planlanan alımların, son dönemde büyük merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımlarına kıyasla oldukça küçük ölçekli olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com