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PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

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Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yöneticilerinden Salih Müslim, Suriye'deki geçici hükümet ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmanın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu ile uyumlu olduğunu savunan Müslim "Bundan sonra biz hem içerde hem dışarda, tüm yönleri ile bu devletin ortağıyız" dedi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yöneticilerinden Salih Müslim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEM İÇERDE HEM DIŞARDA BU DEVLETİN ORTAĞIYIZ"

Anlaşmadaki 8 maddenin her biri için komisyonlar kurulacağını ve bu komisyonların bir yıl içinde anlaşma sağlayacağını söyleyen Müslim, "Artık bu devletin ortağıyız" yorumunu yaptı. Müslim şunları söyledi: "Bundan sonra biz hem içerde hem dışarda, tüm yönleri ile bu devletin ortağıyız. Uluslararası anlamda da arabulucu güçler vardı, o güçler de paylarına düşeni yapacaktır." Müslim, anlaşmanın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu ile uyumlu olduğunu savundu.

PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

NE OLMUŞTU?

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirilmişti.

PETROL SAHALARINI BUGÜN DEVREDECEKLER

8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek. Suriye televizyonundan duyurulan son dakika bilgisine göre SDG petrol sahalarını bugün devredecek.

PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

Anlaşmanın 8 maddesi şöyle:

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Suriye’nin ortağı teröristler mi oldu yani şimdi? Biz boşu boşuna mı o kadar yatırım yaptık Suriye topraklarına? Yerleşim yerleri oluşturduk, evler, barklar, hastaneler yaptık?

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Haber YorumlarıHalit:

golani bu işi başaracak gibi

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