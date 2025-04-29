Portekiz kesintinin nedenini duyurdu! Açıklama Türkiye'de de endişe yarattı

Portekiz'in enerji şebekesi operatörü Redes Energeticas Nacionais (REN), kesintilerin İspanya tarafında yaşanan arızalardan kaynaklandığını duyurdu. REN yetkilileri, İspanya iç bölgelerinde görülen aşırı sıcaklık değişimlerinin çok yüksek gerilim hatlarında 'anormal salınımlara' sebep olduğunu ve bunun Avrupa elektrik ağı genelinde kesintilere yol açtığını belirtti.

ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN SENKRONİZASYONU BOZULDU

Yetkililer bu olayı, 'atmosferik kaynaklı titreşim' olarak tanımladı ve oluşan salınımların elektrik sistemlerinin senkronizasyonunu bozarak Avrupa genelinde zincirleme kesintilere neden olduğunu aktardı.

TÜRKİYE ENDİŞESİ

Açıklamanın ardından Türkiye'de de "Bizde de yaşanır mı?" endişesi doğdu. Elektriğin kesildiği ülkeler ile benzer kuşakta yer alan ve ani ısı değişimlerinin sık sık yaşandığı Türkiye'de de benzer bir korku gündeme geldi. Örneğin Rize'de henüz 2 Nisan'da gün içinde sıcaklık 28.2 derece olarak kaydedildi. Gece ise adeta Sibirya soğukları yaşandı; bazı ilçelerde hava -7.5 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'de Mart ayı da günlük-ani sıcaklık değişikliklerinden nasibini aldı... Örneğin Ankara'da sıcaklığın 25°C'den 3°C'ye, Bursa'da 28°C'den 5°C'ye, İzmir'de 27°C'den 9°C'ye ve İstanbul'da 24°C'den 6°C'ye düştüğü günler yaşandı... Genellikle bu tarz değişimler karasal iklim yaşanan İç Anadolu'da kaydedilse de iklim sorunlarıyla beraber son yıllarda bu durum deniz etkisindeki yerlerde de görülmeye başlandı.

AVRUPA "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR" DEDİ, İSPANYA SESSİZ

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro kesintilerin 'kasıtlı bir eylem' sonucu oluştuğuna dair herhangi bir belirti olmadığını ve olayın Portekiz kaynaklı olmadığını belirtti. Montenegro "Şu anda olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair bir bulgu yok" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Bulgaristan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Şu anda kesintinin neden kaynaklandığı belirlenebilmiş değil ancak enerji arzı için çalışmalar sürüyor. Şimdilik beklememiz gerekiyor" dedi. Öte yandan İspanyol yetkililer ise Portekizli operatör REN'in açıklamalarına ilişkin resmi bir değerlendirme yapmadı. Kesintinin kesin nedeni üzerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.