ABD'li üst düzey yetkili, fuhuş için pazarlık yaparken yakalandı

ABD'de üst düzey bir Pentagon yetkilisi, hayat kadını kılığına giren kadın polise motel odasında cinsel ilişki karşılığında para verdiği sırada odaya baskın yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Pentagon yetkilisi Stephen Hovanic, gizli bir operasyonda hayat kadını kılığına giren kadın polise cinsel ilişki için para verdiği sırada suçüstü yakalandı. 20 yıllık Pentagon kariyerinin ardından gözaltına alınan Hovanic, Savunma Bakanlığı okullarında uzun yıllar görev yapmıştı. Operasyonda toplam 26 kişi gözaltına alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, 64 yaşındaki Stephen Hovanic'in 15 Kasım'da İç Güvenlik Bakanlığı'nın İnsan Kaçakçılığı ve Çocuk İstismarı birimiyle ortak operasyon sırasında motelde suçüstü yakalandığını söyledi.

20 YILDIR ÜST DÜZEY YETKİLİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

20 yıldır Pentagon'da görev Stephen Hovanic, Savunma Bakanlığı Eğitim Faaliyetleri'nde çalıştı ve dünya çapındaki üslerde ABD'li erkek ve kadın askerlerin çocuklarını eğiten okullardan sorumluydu. Hovanic, son 13 yıldır ABD'deki Savunma Bakanlığı okullarının özel kalemi olarak da görev yapıyordu.

GİZLİ POLİSLE FUHUŞ PAZARLIĞI

Gizli kayıtta, Hovanic'in kendisini gizli görevdeki polise tanıttığı, elini sıktığı ve "Tanıştığıma memnun oldum" dediği duyulabiliyor. Hovanic'in "Buraya gelmeden önce sana duş alacağımı söylemiştim. Yarım saat yapabilir miyiz?" sözleri sonrası kadın polis kendisine ödeme yapmadan hiç bir şekilde bir şey yapmayacağını söyleyince "Anlıyorum" cevabını verdiği ifadeleri yer alıyor.

"MASAJ İÇİN GELDİM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Hovanic daha sonra motel odasının başka bir yerine geçmeden önce parasını veriyor. Kısa süre sonra iki polis memuru odaya baskın yapıp Hovanic'i kelepçeliyor. Hovanic, ifadesinde kadınla cinsel ilişki için değil, sadece masaj için orada olduğunu söyleyerek kendini savundu. Milletvekilleri ise bundan şüphe ettiklerini söylüyor.

SORUŞTURMA HAKKINDA YORUM YAPILMADI

Polis, aynı gün yapılan operasyonlarda fuhşa aracılık etme, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarından toplam 26 kişinin tutuklandığını söyledi. Savuma Bakanlığı durumdan haberdar olduğunu fakat soruşturma selameti açısından yorum yapmayacağını söyledi.