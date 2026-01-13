Haberler

Pehlevi'den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor

Güncelleme:
İran'daki protestolar 16 gününde devam ederken, eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'den yeni bir açıklama daha geldi. Pehlevi binlerce askeri ve polis personelinin protestoculara yönelik baskıya katılmaktan kaçınmak için işe gelmediğini söyledi. Pehlevi "Sizin kararlılığınız ve direnişiniz sayesinde, binlerce asker ve polis personeli baskıya katılmamak için işe gelmedi" ifadelerini kullandı.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösteriler sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların bilançosuna ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 646'YA YÜKSELDİ

HRA'dan yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646'ya yükseldiği belirtilerek, "Bunların arasında 9'u çocuk 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti personeli, 7 protesto gösterilerine katılmayan sivil ve 1 savcı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

TUTUKLU SAYISI 10 BİN 721'E ULAŞTI

Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

RIZA PEHLEVİ'DEN YENİ MESAJ

İran'daki protestolar sürerken yaptığı açıklamalarla ateşi körüklemekle suçlanan eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'den yeni bir açıklama geldi. Pehlevi X'te yayınladığı bir mesajda, binlerce askeri ve polis personelinin protestoculara yönelik baskıya katılmaktan kaçınmak için işe gelmediğini söyledi. Pehlevi, "Sizin kararlılığınız ve direnişiniz sayesinde, binlerce asker ve polis personeli baskıya katılmamak için işe gelmedi" dedi.

Yetkilileri, insanları hareketten uzaklaştırmak amacıyla cinayetler, baskı ve internet kesintileri yoluyla korku yaymaya çalışmakla suçlayan Pehlevi "Rejim aranızda korku ve terör yaratmaya çalışıyor" dedi. Pehlevi ayrıca internet ve iletişim uzmanlarını, halkın erişimini yeniden sağlamak için devlet sistemlerini sekteye uğratmaya çağırdı. Pehlevi "Vatandaşlarımızın dünya ile bağlantısının yeniden kurulabilmesi için rejimin bilgi altyapısını hedef alalım" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün, gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Erdem Aksoy
