Paris Belediyesi, 243 göstericinin gözaltına alındığı protestolar sonrası kriz masasını topladı

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ile ilgili reforma karşı çıkan protestocular başkent Paris'i yangın yerine çevirdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göstericilerden 243'ü gözaltına alınırken, akaryakıt rafinerilerinde başlayan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt krizi de patlak verdi. Yaşanan olaylar sonrası harekete geçen Paris Belediyesi protestoların kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması nedeniyle kriz masasını devreye soktu.

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere birçok kente, emeklilik reformunun hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabulü protesto ediliyor. Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplandı. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.

240 GÖSTERİCİ KUNDAKLAMA YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE GÖZALTINDA

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi. Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

GREVLER NEDENİYLE AKARYAKIT KRİZİ PATLAK VERDİ

Öte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koydu.

PARİS BELEDİYESİ KRİZ MASASINI TOPLADI

Yaşanan olaylar sonrası harekete geçen Paris Belediyesi, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterilerin kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması nedeniyle kriz masasını devreye soktu. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Belediye Genel Sekreterliği ve ilgili müdürlerin yer alacağı kriz masasını, her gün toplanmak üzere harekete geçirme kararı aldığını duyurdu.

"PARİSLİLER HER GÜN BİLGİLENDİRİLECEK"

Belediye'den yapılan açıklamada da "Belediye, devam eden grevler ve bunların günlük yaşam üzerindeki etkisi nedeniyle Parislileri her gün bilgilendirme misyonunu üstlenecek kriz masasını topladı" ifadesine yer verildi.

"ZORLA ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ DE ÇÖZÜM OLMADI"

Böylelikle kriz masasının, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için gereken tedbirlerin alınmasına imkan tanıyacağı belirtilen açıklamada, valiliğin grevler devam ederken "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koymasına rağmen, başkentte durumun düzelmediğine dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti. Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek. Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARI SONASI OLAYLAR BAŞLADI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı. Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.