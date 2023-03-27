"Papa'nın şişme beyaz montu sosyal medyada olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı"

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da giydiği iddia edilen mont sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar konuyla ilgili esprili paylaşımlar yaptı. Söz konusu görselin yapay zeka destekli uygulama ile oluşturulduğu ortaya çıktı.

Amerika kıtasının güneyinden seçilen ilk papa olan ve önceki adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, geleneksel "Urbi et Orbi" konuşmasını yaptı. Papa Francis, konuşma sonrası inananları selamladı.

Papa Francis'in konuşma yaparken beyaz kuş tüyü mont giydiğini gösteren görsel sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın gerçek olduğunu düşündüklerini belirterek, şaşkınlık içeren mesajlar paylaştı.

Haberlere konu olan görseli paylaşan Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yapay zeka beni korkutuyor" yorumunda bulundu.

Papa Francis'in mont giydiği görülen görseller Midjourney AI adlı yapay zeka destekli uygulama ile oluşturulmuş. Papa'nın şişme mont giydiği görülen görseldeki sağ elindeki tahribat yapay zeka destekli uygulama kullanıldığının göstergesi.

Bellingcat'in kurucusu Eliot Higgins, yapay zeka ile üretilen görselin odak noktası dışındaki imgelerin genellikle daha bulanık olabileceğini söylüyor. Odağa alan kişi veya nesnenin daha detaylı resmedildiğini belirten Higgins, diğer kısımlarının daha az detay barındırabileceğini aktarıyor.