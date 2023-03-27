Üye Girişi
Haberi Paylaş

Papa'nın şişme beyaz montu sosyal medyada olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Dünya Haberleri

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da giydiği iddia edilen mont sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar konuyla ilgili esprili paylaşımlar yaptı. Söz konusu görselin yapay zeka destekli uygulama ile oluşturulduğu ortaya çıktı.

Amerika kıtasının güneyinden seçilen ilk papa olan ve önceki adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, geleneksel "Urbi et Orbi" konuşmasını yaptı. Papa Francis, konuşma sonrası inananları selamladı.

Papa'nın şişme beyaz montu olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Papa Francis'in konuşma yaparken beyaz kuş tüyü mont giydiğini gösteren görsel sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın gerçek olduğunu düşündüklerini belirterek, şaşkınlık içeren mesajlar paylaştı.

Papa'nın şişme beyaz montu olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Haberlere konu olan görseli paylaşan Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yapay zeka beni korkutuyor" yorumunda bulundu.

Papa'nın şişme beyaz montu olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Papa Francis'in mont giydiği görülen görseller Midjourney AI adlı yapay zeka destekli uygulama ile oluşturulmuş. Papa'nın şişme mont giydiği görülen görseldeki sağ elindeki tahribat yapay zeka destekli uygulama kullanıldığının göstergesi.

Papa'nın şişme beyaz montu olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Bellingcat'in kurucusu Eliot Higgins, yapay zeka ile üretilen görselin odak noktası dışındaki imgelerin genellikle daha bulanık olabileceğini söylüyor. Odağa alan kişi veya nesnenin daha detaylı resmedildiğini belirten Higgins, diğer kısımlarının daha az detay barındırabileceğini aktarıyor.

Papa'nın şişme beyaz montu olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Doğruluk Kontrolü
"Papa'nın şişme beyaz montu sosyal medyada olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"Papa Francis'in beyaz şişme mont giydiğini gösteren görsel yapay zeka destekli uygulama ile oluşturuldu. Görüntü ayrıntılı incelendiğinde bazı bozulmalar göze çarpıyor. Söz konusu görsel yapay zeka görsel hazırlama uygulaması Midjourney AI ile hazırlanmış."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Papa Francis Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Sunucu Onbir:

Adam rap takılıyor. Benim bazı sahtekâr tarikatçılar gibi takılmıyor.

Cevap Yaz73Yayından Kaldır
Halit:

bu yöndeki yapay zeka çok çok iftira atacak amma doğru olumlu yönleri çok daha fazladır bence herşeyi yapay zekayla yönetelim taraf tutmamış olur adam kayırmamış olur

Cevap Yaz35Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title