Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap etti.

Papa 14. Leo konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Nazik karşılamanız için çok teşekkür ederim. Papalık dönemimin yurt dışı yolculuklarına, ülkenizi ziyaret ederek başlamaktan memnuniyet duyuyorum. Zira bu ülkenin Hristiyanlığın kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Ve bugün de İbrahim'in çocuklarını ve tüm insanlığı, farklılıkları tanıyan ve takdir eden bir kardeşliğe davet etmektedir. Ülkenizin doğal güzellikleri, bizleri Tanrı'nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir. Yaşadığınız bu toprakların kültürel, sanatsal ve ruhani zenginliği, farklı nesiller, gelenekler ve fikirler bir araya geldiğinde kalkınma ve bilgeliğin bir bütün oluşturacak şekilde birleştiğini ve böylece büyük medeniyetlerin şekillendiğini bizlere hatırlatmaktadır.

"ADALETİ VE BARIŞI ÇİĞNEYEN HIRSLAR..."

Bir yandan, insanlık tarihinde yüzyıllar süren çatışmaların olduğu ve dünyamızın hala adaleti ve barışı çiğneyen hırslar ve seçimler nedeniyle istikrarlı olmadığı doğrudur. Aynı zamanda, karşımıza zorluklar çıktığında, böylesine muhteşem bir geçmişe sahip bir halk olmak hem bir armağan hem de bir sorumluluktur.

Yolculuğumun logosu olarak seçilen boğaz üzerindeki köprü imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir. Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz vardır. Her şeyden önemlisi, iç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz.

"BU KÖPRÜ TÜRKİYE'Yİ KENDİNE BAĞLAMAKTADIR"

Asya ile Avrupa'yı, Doğu ile Batı'yı birleştirmeden önce bu köprü Türkiye'yi kendine bağlamaktadır. Bu köprü, ülkenin farklı bölgelerini bir araya getirerek ve bunu kendi içinde yaparak adeta duyarlılıkların kesişme noktasını oluşturmaktadır. Böyle bir durumda tekdüzelik yoksullaşmaya yol açar. Nitekim, bir toplum çoğulculuğa sahipse canlıdır. Çünkü o toplumu sivil toplum yapan, halkını birbirine bağlayan köprülerdir."

BBC: ERDOĞAN'A İSTİKRAR KAYNAĞI OLARAK ROL ÜSTLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulunduğu ifadeler ise büyük ses getirdi. Papa'nın çağrısı dünya basınında da geniş yankı uyandırırken, İngiliz yayın kuruluşu BBC Papa Leo'nun ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurgulayarak haberinde şu ifadelere yer verdi; "Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde dünyanın "küresel ölçekte artan bir çatışma düzeyine teslim olmaması gerektiği" uyarısında bulundu. Papa, "İnsanlığın geleceği tehlikede" diyerek, diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

"PAPA TÜRKİYE'NİN ÖZEL BİR ROLE SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

France 24 de aynı çağrıya dikkat çekti ve şunları yazdı; "Papa Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye uluslar arasında arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu. Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor; Ukrayna savaşından Gazze çatışmasına, Afrika Boynuzu'ndan ötesine uzanan pek çok krizde düzenli olarak çözüm çabalarına katılıyor.

Leo, Türkiye'nin Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak "özel bir role" sahip olduğunu söyledi; aynı zamanda "duyarlılıkların kesiştiği bir nokta" olduğunu ve iç çeşitliliği sayesinde daha da zenginleştiğini vurguladı."

"TÜRKİYE VE LÜBNAN PAPA İÇİN STRATEJİK NOKTALAR"

Guardian gazetesi haberinde Vatikan uzmanı Christopher White'ın değerlendirmelerine yer verdi. White açıklamasında "Bu seyahat, Leo'nun papalığının merkezindeki temalardan biri olan barışı teşvik edeceği bir ziyaret olacak" dedi ve ekledi; "Türkiye ve Lübnan, onun Ukrayna'da, Orta Doğu'da barış çabalarını güçlendirmesi için stratejik noktalar. Üstelik bu ilk yurt dışı gezisi olduğu için dünya liderleri seyahati çok yakından takip edecek."

"ZİYARET TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYOR"

NBC News, Papa Leo'nun ziyaretine ilişkin haberinde Oxford Üniversitesi'nde Katolik Kilisesi tarihçisi olan Miles Pattenden'ın görüşlerine yer verdi. "Türkiye önemli bir ülke ve Orta Doğu genelinde büyük bir etkisi var" diyen Pattenden "Bu ziyaret, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunun altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

AL JAZEERA: ZAMANLAMA SON DERECE SEMBOLİK

Al Jazeera ziyaretin zamanlamasının son derece sembolik olduğunu vurguladı ve "Ziyaret Papa'nın yalnızca Hristiyanlarla değil diğer dinlerle de temas kurmak istediği yönünde bir mesaj olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.