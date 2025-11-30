Haberler

Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı
Güncelleme:
Papa 14. Leo, dört günlük Türkiye ziyaretinin ardından saat 14.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'den ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül'den oluşan heyetin uğurladığı Papa, uçağın merdivenlerinden kendisini uğurlayanları el sallayarak selamladı. Papa 14. Leo'nun bir sonraki durağı ise Lübnan olacak.

  • Papa 14. Leo, 27 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
  • Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti ve Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'yi kabul etti.
  • Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Papa, 28 Kasım Cuma günü Saint Esprit Kilisesi ile Bomonti Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti. Buradaki temaslarının ardından helikopterle İznik'e giden Papa 14. Leo, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını inceledi ve arkeolojik alanda ayin yönetti.

SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ziyaretinin üçüncü gününde sabah 09.30'da konutundan ayrılan Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne gitti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne giden Papa, burada kilise ve Hristiyan cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Papa 14. Leo, günün devamında binlerce kişinin katıldığı Volkswagen Arena'daki ayini yönetti.

"ANDREA MİNGUZZİ'Yİ KABUL ETTİ"

Türkiye ziyaretinin dördüncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Kadıköy'de bir bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'yi kabul etti. Daha sonra Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa, burada düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından saat 10.00 sıralarında Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine birlikte katıldı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Fener Rum Patrikhanesi'nden saat 14.20 sıralarında ayrılan Papa 14. Leo için Atatürk Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve yetkililer Papa'yı Devlet Konuk Evi'nde karşıladı. Uçağın merdivenlerinden kendisini uğurlayanları el sallayarak selamlayan Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerdckm6262:

güle güle Papa uçağın düşer inşallah

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

güle güle papaz efendi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
