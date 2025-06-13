Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını belli etti

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.

GENELKURMAY BAŞKANINI ÖLDÜRDÜLER

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran'ın Press TV kanalı, İsrail'in saldırısında başkent Tahran'da beş kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

TRUMP: EĞER İRAN KARŞILIK VERİRSE...

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a karşı saldırılarından önce bu operasyondan haberdar olduğunu, ancak Washington'un bu saldırıya doğrudan katılmadığını belirtti. Trump açıklamasının devamında ise "Eğer İran karşılık verirse ABD hem kendisini hem de İsrail'i savunacak" ifadelerine yer verdi.

ALMANYA, İSRAİL'DEN YANA TAVIR ALDI

Dünyanın kilitlendiği saldırı sonrası dikkat çeken bir çıkış da Almanya'dan geldi. Trump gibi İsrail'den yana bir tutum sergileyen Almanya cephesinden yapılan açıklamada "İsrail'in varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkını bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

FRANSA: İSRAİL'İN HERHANGİ BİR SALDIRIYA KARŞI KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İran'ın nükleer programına dair ciddi endişelerimizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından kısa süre önce kabul edilen karar da dahil olmak üzere, defaatle dile getirdik. İsrail'in herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkını tekrar ifade ediyoruz. Gerginliği azaltmak için tüm diplomatik kanalların seferber edilmesi elzemdir. Fransa buna katkıda bulunmaya bütünüyle kararlıdır" açıklamasını yaptı.

AZERBAYCAN'DAN "DİPLOMATİK ÇÖZÜM" ÇAĞRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, "İsrail Devleti tarafından İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyondan derin endişe duyuyoruz. Durumun tırmanmasını kesin bir şekilde kınarken, tarafları anlaşmazlıklarını uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

NATO: TÜM MÜTTEFİKLER ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ

Saldırıyla ilgili bir açıklama yapan bir diğer isim de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki krizin derinleşmemesi için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm müttefiklerin acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Rutte, saldırının tek taraflı olduğunu belirterek tansiyonun düşürülmesinin "en öncelikli görev" olduğunu belirtti.

"BU SALDIRI KÜRESEL BARIŞI DA TEHLİKEYE ATIYOR"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "İran'a yönelik tek taraflı saldırı son derece endişe vericidir. Özellikle müzakerelerin bir sonraki turu öncesinde gerçekleşen bu saldırı, barışçıl çabaların yanı sıra genel bölgesel istikrar ve küresel barışı da tehlikeye atmaktadır. Bu tür eylemleri kınıyor, düşmanlıkların derhal durdurulması ve uluslararası hukuka bağlılık çağrısında bulunuyoruz."