BM Genel Sekreteri Guterres'ten veda konuşması! Ayakta alkışlandı

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Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun üst düzey Genel Görüşmeleri Salı günü başlarken, dünya liderleri bir hafta sürecek konuşmalar, ikili görüşmeler ve diplomatik temasların ana aşamasını başlatmak üzere New York'ta bir araya geldi.

GUTERRES, BM'YE VEDA EDİYOR

Bu yılın teması “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” olarak belirlendi. Görev süresinin bitmesine çok az kalan BM Genel Sekreteri Antoni Guterres, genel kurulda veda konuşması yaptı. Konuşmasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın büyüklüğüne dikkat çeken Guterres ayakta alkışlandı.

"GÖREV SÜREMDE, GAZZE'DE HİÇBİR ŞEYE BENZEMEYEN KATLİAM YAŞANDI"

Guterres şunları söyledi: "Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz. Ekim’in ardından Gazze’deki Filistinliler için yaşananlar geniş çaplı öldürme ve yıkım oldu.

Ortadoğu’daki sözde ateşkes, daha düşük yoğunluklu bir çatışmadan ibaret. İşgal altındaki Batı Şeria’da şiddet, zorla yerinden etme ve yerleşimlerin genişletilmesi barış sürecini baltalıyor ve etnik temizlik tehlikesini gündeme getiriyor."

Kaynak: Haberler.com