Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki silahlı Dürzi grupların başlattığı çatışmalar alevlendi. Suriye ordusu bazı bölgelerde kontrolü sağlasa da gerginliğin geçmemesi üzerine düğmeye bastı.

SURİYE ORDUSU SÜVEYDA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Suriye ordusuna ait konvoy Süveyda'ya doğru yola çıktı. Konvoyda ağır makineli silahlı askerlerin yer aldığı görüldü. Sonu görünmeyen konvoy cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSRAİL'DEN PROVOKATİF ÇAĞRI: SURİYE'YE MÜDAHALE EDİN

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığı korumak bahanesiyle uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı. Dış misyon temsilcilerinin katıldığı bir resepsiyonda konuşan Saar, Yahudiler olarak azınlık olmanın ne demek olduğunu iyi bildiklerini savundu.

Saar, Orta Doğu'nun azınlıklar için zor bir bölge olduğunu iddia ederek, "Uluslararası toplumu Suriye'deki azınlıkları, özellikle Dürzileri rejimden koruma rolünü yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı. Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen ve Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, uluslararası toplumun Suriye'de yaşananları görmezden gelmemesi gerektiğini öne sürdü.

SURİYE'YE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDULAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın orduya saldırı talimatı verdiği belirtildi. Habere göre, Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü. Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

"İSRAİL, SURİYE'DE OLUP BİTENLER KARŞISINDA BOŞ DURMAMALI"

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA