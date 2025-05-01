1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler

Araba derdine düşüp insanları ölüme terk ettiler

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki Dürzi silahlı grupların başlattığı çatışma tehlikeli seviyeye ulaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığı korumak bahanesiyle uluslararası topluma Suriye'ye müdahale çağrısında bulundu. İsrail'in skandal çağrısının ardından, Suriye ordusuna ait büyük bir konvoy ise çatışmaları durdurmak için Süveyda'ya doğru yola çıktı.

Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki silahlı Dürzi grupların başlattığı çatışmalar alevlendi. Suriye ordusu bazı bölgelerde kontrolü sağlasa da gerginliğin geçmemesi üzerine düğmeye bastı.

SURİYE ORDUSU SÜVEYDA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Suriye ordusuna ait konvoy Süveyda'ya doğru yola çıktı. Konvoyda ağır makineli silahlı askerlerin yer aldığı görüldü. Sonu görünmeyen konvoy cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

İSRAİL'DEN PROVOKATİF ÇAĞRI: SURİYE'YE MÜDAHALE EDİN

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığı korumak bahanesiyle uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı. Dış misyon temsilcilerinin katıldığı bir resepsiyonda konuşan Saar, Yahudiler olarak azınlık olmanın ne demek olduğunu iyi bildiklerini savundu.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Saar, Orta Doğu'nun azınlıklar için zor bir bölge olduğunu iddia ederek, "Uluslararası toplumu Suriye'deki azınlıkları, özellikle Dürzileri rejimden koruma rolünü yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı. Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen ve Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, uluslararası toplumun Suriye'de yaşananları görmezden gelmemesi gerektiğini öne sürdü.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

SURİYE'YE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDULAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın orduya saldırı talimatı verdiği belirtildi. Habere göre, Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü. Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

"İSRAİL, SURİYE'DE OLUP BİTENLER KARŞISINDA BOŞ DURMAMALI"

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

İsrail kirli oyunu elinde patlayacak

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

hani Türkiye Zafer kazanmıştı Suriye'de nerede şimdi hiç ortalarda yok İsrail Suriye'de cirit atıyor

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuat GÖNÜLTAŞ:

İSRAİL DOĞRU YAPMIŞ, ÖNCE İSRAİLE MÜDEHALEYLE BAŞLAMAK GAZZEYİ KURTARMAK LAZIM.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharremsahin1:

bizde biri kötülük yaptımı ona dürzi deriz , İtrailde Çalışan dürziler

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Ordu mu? :))))) Güldürmeyin insanı ya. Suriyeyi mahvettik. Sıra yavaş yavaş bize geliyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Suriye düzelmez üç parçaya bölündü

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Boş insanlar..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Suriye'yi bu hale getiren B.O.P. eşbaşkanı "RECEP" tir..............BÜTÜN İSRAİL "RECEP"e MİNNETTARRRR !!!...........

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSoner Yildirim:

Şakadir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.