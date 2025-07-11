Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı

Amerika'nın Detroit kentinde cenazeye katılanlar, gökyüzünden aniden para yağmaya başlayınca neye uğradığını şaşırdı.

58 yaşında Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Darrell Thomas isimli adamın son dileği, cenazesine katılan insanlara gökyüzünden para yağdırmak olmuştu. Thomas'ın ailesi de onun bu isteğini gerçekleştirdi.

Cenaze sırasında bir helikopter, yaklaşık 5.000 dolar (yaklaşık 160 bin TL) nakit parayı ve gül yapraklarını tören alanının üzerine bıraktı. Havada uçuşan yüzlerce dolar banknot, cenazeye katılanların hem ilgisini çekti hem de duygusal anlar yaşattı.

Görüntülerde bir çocuğun "Ben de o paradan almak istiyorum!" diye bağırdığı, diğer insanların ise paraları yakalamak için heyecanla hareket ettiği duyuluyor. Bazı insanlar ise sadece gökyüzünü seyredip bu sıra dışı anın tadını çıkardı.

Tören, Darrell Thomas'ın sahibi olduğu oto bakım dükkanının bulunduğu East Detroit'te yapıldı. Olay anında yoldan geçen sürücüler bile arabalarını kenara çekip bu sürpriz "para yağmuruna" katıldı.

Polis ekipleri, sadece gül yapraklarının atılacağından haberdar edildiklerini, paranın da bırakılacağını bilmediklerini açıkladı. Ancak herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

Darrell'ın oğlu Smoke, yerel basına yaptığı açıklamada babasının son dileğini şöyle anlattı:

"Babam hayatı boyunca insanlara yardım etti. Toplumda herkes onu tanır ve severdi. Son arzusu da bu iyiliği ölmeden önce bir kez daha yapmaktı. O para, onun insanlara son hediyesiydi."

Yeğeni Crystal Perry ise, bu paranın bir kısmını Smoke'un kendi cebinden eklediğini söyledi.

Cenazede çalışanlardan biri olan Lisa Knife da "Herkes biraz aldı, kimse kavga etmedi. Her şey çok sakindi ve güzeldi." dedi.

Benzer bir olay geçtiğimiz yıl bir düğünde yaşanmıştı. Pakistan'da bir baba, oğlunun düğününde özel bir uçakla gökyüzünden konukların üzerine para saçmıştı. O görüntüler de sosyal medyada çok konuşulmuştu.