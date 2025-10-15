Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Atlantik Okyanusu'nun hırçın dalgalarıyla çevrili İzlanda açıklarında, gözlerden uzak bir kaya kütlesinin tepesinde tek başına bir yapı duruyor: Thridrangaviti Deniz Feneri.

DÜNYANIN EN ULAŞILMASI GÜÇ NOKTALARINDAN BİRİ

Yerel halkın "Thridrangar" diye andığı bu küçük yapı, deniz seviyesinden yaklaşık 40 metre yükseklikte, uçurumun kenarına adeta tutunarak ayakta kalıyor. İzlanda'nın güneybatı kıyısından yaklaşık 7 kilometre açıkta bulunan fener, dünyanın en ulaşılması güç noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

TÜM MALZEMELER HALATLARLA ZİRVEYE TAŞINDI

Thridrangaviti'nin hikâyesi, 1938'de başlıyor. Modern hava taşımacılığı henüz yokken, bir grup İzlandalı dağcı ve işçi, fırtınalarla sarsılan kayalığa tırmanarak inşaata girişti. Tüm yapı malzemeleri elleriyle, halatlarla ve ilkel düzeneklerle zirveye taşındı. Bu zorlu süreç bir yıldan fazla sürdü ve 1939'da fener tamamlandığında, dönemin en dikkat çekici mühendislik başarılarından biri olarak tarihe geçti.

EN UFAK BİR HATA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

Fenerin bulunduğu kayalığa ne denizden yanaşmak ne de karadan ulaşmak mümkün. Ziyaret edebilmek için helikopterle iniş yapmak ya da tehlikeli bir tırmanış rotasını göze almak gerekiyor. En ufak bir hata, alt kısımdaki sivri kayalıklar nedeniyle ölümle sonuçlanabiliyor. Bu yüzden Thridrangaviti, yalnızca uzman dağcılar ve eğitimli pilotlar tarafından ziyaret edilebiliyor.

OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIYOR

1950 yılında kayalığın tepesine küçük bir helikopter pisti eklendi, ancak bu bile fenerin yalnızlığını bozamadı 1990'da güneş enerjisi sistemiyle modernize edilen yapı, bugün hâlâ otomatik olarak çalışıyor. Beyaz beton gövdesi ve kırmızı çatısıyla dikkat çeken fener, hem dayanıklılığın hem de insan iradesinin sembolü haline gelmiş durumda.

FOTOĞRAFÇILARININ VE MACERAPERESTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

"Thridrangaviti" adı, çevresindeki üç dev kayalığı simgeliyor. İzlandaca'da "Üç Kayalık Feneri" anlamına gelen bu isim, bölgenin sert doğa koşullarına rağmen barındırdığı güzelliği de yansıtıyor. Bugün bu olağanüstü yapı, doğa fotoğrafçılarının ve maceraperestlerin ilgisini çekse de, onu yakından görmek hâlâ hayati bir risk anlamına geliyor.

DOĞAYA KARŞI KAZANILAN NADİR ZAFERLERDEN BİRİ

Thridrangaviti Deniz Feneri, sadece denizcilere yön gösteren bir yapı değil; aynı zamanda insan azminin doğaya karşı kazandığı nadir zaferlerden biri. Atlantik'in ortasında, rüzgârın ve dalgaların arasında parlayan bu küçük ışık, hâlâ "yalnız başına direnen mühendislik harikası" olarak anılıyor.