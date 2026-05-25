Haberler

Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli Ederson, Pep Guardiola’nın veda maçını tribünden takip etti. Ederson’un Manchester City ekibiyle tek tek kucaklaşıp İlkay Gündoğan’ı atlaması dikkat çekti. Birçok futbolsever, eski takım arkadaşını görmezden geldiği gerekçesiyle Brezilyalı kaleciyi eleştirdi.

  • İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki son maçını tribünden izledi.
  • Ederson, maç sonrası Manchester City oyuncuları ve teknik ekibiyle kucaklaşırken İlkay Gündoğan'ı selamlamadı.
  • Pep Guardiola, 2016'dan bu yana çalıştırdığı Manchester City'ye Aston Villa maçıyla veda etti.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli Ederson, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın Aston Villa’ya karşı çıktığı veda maçında tribündeki yerlerini aldı. Mücadelede yaşanan bir an ise dikkat çekti.

ESKİ HOCALARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Manchester City’nin unutulmaz isimleri arasında yer alan İlkay Gündoğan ve Ederson, eski teknik direktörleri Pep Guardiola’nın veda maçını tribünden takip etti. İki yıldız futbolcu mücadeleyi birlikte izledi.

MANCHESTER CITY AİLESİ BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşma sonrası Manchester City oyuncuları ve teknik heyeti Pep Guardiola ile tek tek vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı gecede eski futbolcular da saha kenarında yer aldı.

EDERSON’UN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Ederson’un bütün Manchester City oyuncuları ve teknik ekibiyle tek tek kucaklaştığı görüldü. Ancak Brezilyalı kalecinin İlkay Gündoğan’ı atlaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

İkili arasında yaşanan o an futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Ederson’un İlkay Gündoğan ile selamlaşmaması kısa sürede konuşulan görüntüler arasında yer aldı.

GUARDIOLA DÖNEMİ SONA ERDİ

2016 yılından bu yana Manchester City’nin başında bulunan Pep Guardiola, Aston Villa maçıyla birlikte İngiliz ekibine veda etti. İspanyol teknik adam Manchester City kariyerinde çok sayıda kupa kazanmıştı.

İşte o anlar:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Çok Karektersiz ve Kova Bir Kaleci

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ARDA FUTBOLCUYSA BEN MARADONA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
Alkollü sürücü rakamı az buldu, ikinci cezaya tepkisi polisleri gülümsetti

Alkollü sürücü rakamı az buldu, 2. cezaya tepkisi polisleri gülümsetti
Madende büyük facia! Hayatını kaybedenlerden 13'ü aynı aileden

Madende büyük facia! Hayatını kaybedenlerden 13'ü aynı aileden
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Ve Fenerbahçe bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi