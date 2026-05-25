Haberler

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de başkan adaylarının Muhammed Salah transferi için devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

  • Fenerbahçe'nin, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Muhammed Salah ile yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık anlaşma konusunda prensipte el sıkıştığı iddia edildi.
  • Muhammed Salah, Liverpool'da 441 maçta 257 gol ve 122 asist kaydetti.
  • Salah kariyerinde 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. Başkan adaylarının dünya yıldızı Muhammed Salah için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEFTE MUHAMMED SALAH VAR

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Muhammed Salah’ın Fenerbahçe’nin gündemine geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarından birinin seçimi kazanması halinde yıldız futbolcuyu taraftara hediye etmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO DETAYI

İddiaya göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki Mısırlı yıldız ile yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık anlaşma konusunda prensipte el sıkıştı. Transferle ilgili temasların sürdüğü aktarıldı.

DÜNYA FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YILDIZLARINDAN

Kariyerinde Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi önemli kulüplerde forma giyen Muhammed Salah, dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösteriliyor. Mısırlı yıldız özellikle Liverpool’daki performansıyla adını futbol tarihine yazdırdı.

LIVERPOOL’DA TARİHE GEÇTİ

2017 yılında Liverpool’a transfer olan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 441 maçta 257 gol ve 122 asist üretti. Deneyimli futbolcu bu sezon ise 40 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

SAYISIZ KUPA KAZANDI

Muhammed Salah kariyerinde 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Mısırlı yıldız ayrıca Premier Lig’de 4 kez gol kralı olmayı başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevfik Yilmaz:

ikinci Ederson vakası olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti

Genç sevgililerin araçta başlayan tartışması hastanede bitti
Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken canından oldu
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Geceyi kana bulayan kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket! Tepki yağıyor
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

"Özgür Özel anlaşmaya yakındı, bir isim mesaj gönderdi"