Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. Başkan adaylarının dünya yıldızı Muhammed Salah için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEFTE MUHAMMED SALAH VAR

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Muhammed Salah’ın Fenerbahçe’nin gündemine geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarından birinin seçimi kazanması halinde yıldız futbolcuyu taraftara hediye etmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO DETAYI

İddiaya göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki Mısırlı yıldız ile yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık anlaşma konusunda prensipte el sıkıştı. Transferle ilgili temasların sürdüğü aktarıldı.

DÜNYA FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YILDIZLARINDAN

Kariyerinde Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi önemli kulüplerde forma giyen Muhammed Salah, dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösteriliyor. Mısırlı yıldız özellikle Liverpool’daki performansıyla adını futbol tarihine yazdırdı.

LIVERPOOL’DA TARİHE GEÇTİ

2017 yılında Liverpool’a transfer olan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 441 maçta 257 gol ve 122 asist üretti. Deneyimli futbolcu bu sezon ise 40 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

SAYISIZ KUPA KAZANDI

Muhammed Salah kariyerinde 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Mısırlı yıldız ayrıca Premier Lig’de 4 kez gol kralı olmayı başardı.