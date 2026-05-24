Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki 5 yıldız isim ortaya çıktı. Yıldırım'ın seçime kadar olan süreçte bu isimlerden 3'ünü kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.

  • Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde Alexander Sörloth, Vedat Muriqi, Kim Min Jae, Edon Zhegrova ve Malick Diouf bulunuyor.
  • Aziz Yıldırım, listedeki 5 oyuncudan en az 3'ünü seçime kadar kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesindeki çalışmalarına devam ederken, yeni sezon için iddialı bir transfer planı hazırlıyor. 

LİSTESİNDE 5 YILDIZ İSİM VAR

Takvim'in haberine göre;  Aziz Yıldırım'ın listesinde 5 önemli isim bulunuyor Yıldırım'ın listesinde bulunan bu oyunculardan en az 3'ünü seçime kadar kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı. 

ALEXANDER SORLOTH

Transfer listesinin en dikkat çeken ismi Norveçli golcü Alexander Sörloth. Atletico Madrid forması giyen tecrübeli forvet, ilk hedefler arasında yer alıyor.

VEDAT MURIQI

Eski Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi ile de görüşmeler sürüyor. Kosovalı yıldızın dönüşe sıcak baktığı ifade ediliyor.

KIM MIN JAE

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae için Bayern Münih ile masaya oturulduğu öne sürülüyor.

EDON ZHEGROVA

Kanat hattını güçlendirmek için Juventus'ta oynayan Edon Zhegrova hedefleniyor. Kosovalı oyuncunun hücum hattına hız ve yaratıcılık katması bekleniyor.

MALICK DIOUF

Sol bek alternatifi olarak West Ham United'da forma giyen Senegalli Malick Diouf, Aziz Yıldırım'ın scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

