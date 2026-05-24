Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz büyürken, tahliye kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde polis ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin binaya ilerlediği sırada CHP Milletvekili Mahmut Tanal gözyaşlarına hakim olamazken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ifadeler kullandı.
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim, fiziki çatışmaya dönüştü. Mahkemenin tahliye kararı sonrası CHP Genel Merkezi’ne giren polis ekipleri, barikatlar ve yangın tüpleriyle karşılaştı.
MAHMUT TANAL HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Polis ekipleri, CHP genel merkezinin otopark kapısını aşarak binaya ulaşırken CHP Milletvekili Mahmut Tanal, olan biten karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. "Demokrasinin içine ettiler" diyen Tanal, "Hani hukuk devleti? Hani Kemal Bey, genel başkanımızdı? Hani, hani, hani halkın umuduydu? AKP'nin umudu oldu Kemal Bey" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haberler.com