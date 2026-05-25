Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi
Bangladeş’te demir çubuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu facia yaşandı. Tangail bölgesinde meydana gelen kazada, kamyona otostop çekerek binen gündelik işçilerin üzerine demir çubuklar savruldu. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.
KAMYON DEVRİLDİ, DEMİR ÇUBUKLAR YOLA SAVRULDU
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka’dan ülkenin kuzeyine doğru ilerleyen kamyon, Tangail bölgesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada kamyonda bulunan ağır demir çubuklar ile aracın parçaları çevreye savruldu. Kamyona otostop çekerek binen gündelik işçilerin demir çubukların altında kaldığı belirtildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaralanan çok sayıda kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.