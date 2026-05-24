Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylediği itirafıyla bilinen CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Beker, Kılıçdaroğlu'nu etiketlediği paylaşımında, "Sana oy vermediğimi söylemiştim. Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim. Sen Söğütözü’nden izle, biz iktidara yürüyoruz." dedi.
BEKER'DEN SERT "KILIÇDAROĞLU" MESAJI
Beker, paylaşımına Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Sana oy vermediğimi söylemiştim. Keşke bir de 'Allah CHP'yi senden korusun' deseymişim" ifadelerini kullandı.
Beker açıklamasının devamında, "Sen Söğütözü’nden izle, biz iktidara yürüyoruz" diyerek mevcut CHP yönetimine desteğini gösterdi.
