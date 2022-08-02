Okyanustan çıkan eşyalar uzmanları çıkmaza soktu: Kimse aslında ne olduğunu bilmiyor

Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde çöplerin bulunduğu alanda 45 gün boyunca temizlik yapan kargo gemisi, 26 Temmuz'da ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sausalito'ya geldi.

Çevre örgütü Okyanus Seferleri Enstitüsü'nün 40 metrelik gemisi, 96 tondan fazla çöp topladı. Çöpler arasında "gizemli plastik eşyalar" olduğu açıklandı.

Örneğin 6 metre genişliğinde ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir parça, geminin büyük bir kısmını kapladı. Parçanın 3,5 ton ağırlığında olduğunu tahmin ediliyor.

Geminin kaptanı Locky Maclean, plastiğin midyelerle kaplı büyük bir tombaza benzediğini ancak kimsenin aslında ne olduğunu bilmediğini belirtti.

2009'dan beri okyanus temizleme çalışmaları yapan enstitünün kurucusu Mary Crowley, balık ağlarının bir araya getirildiğinde zaman zaman 6 ton ağırlığa ulaşabildiğini söyledi.

Çöplerin deniz yaşamını tehdit ettiğini vurgulayan Crowley, "Mercan resifleri yok olabilir" dedi:

Okyanusu gerçekten bir çöp kovası gibi kullanıyoruz.

Okyanus Seferleri Enstitüsü, sulardaki çöpü belirleyip toplamak için GPS, güçlü dürbün, drone ve vinç gibi cihazlardan yararlanıyor. Toplanan plastikler geri dönüştürülüyor. Kaynak: Independent