New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! Demir levye ile camları kırıldı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı 2. turu için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi. Kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu, Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi binası saldırıya uğradı.

NEW Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, sabaha karşı Türkevi'ne yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.

Başkonsolos Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle Türkevi'nin Konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

Söz konusu saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ile 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık" ifadelerini kullandı.

"OY VERME İŞLEMİ ETKİLENMEYECEK"

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini ifade eden Özgür, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini kaydetti.

Türkevi'ndeki sandıkların 24 Mayıs'a kadar açık olacağını ifade eden Özgür, "Türkevi'ndeki sandıklar bugün olağan şekilde saat 08.00 itibarıyla açılmış ve vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam etmektedirler" diye konuştu.

Türkevi'nden kareler: