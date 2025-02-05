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Netanyahu ortak basın toplantısında Trump'a övgüler yağdırdı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile ortak basın toplantısına "Sen İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostusun" övgüsüyle başladı. Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" yorumu sorulan Netanyahu "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor" dedi. İsrail Başbakanı ayrıca Gazze'de 3 ana hedefleri olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Trump'a "Sen İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostusun" diyerek övgüde bulunan Netanyahu, Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Golan Tepelerini ilhakını savunmasını hatırlattı.

"4 YIL SONRA NEREDE OLACAĞIMIZI HAYAL EDEBİLİYOR MUSUNUZ?"

Netanyahu, Trump'ın İsrail-Hamas arasındaki son ateşkese etkisine, göreve geldikten hemen sonra Filistinlilere insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ABD desteğini çekmesine değinerek, "Bayanlar ve baylar, bunların hepsi sadece iki haftada oldu. Dört yıl sonra nerede olacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum." diye konuştu.

Netanyahu ortak basın toplantısında Trump'a övgüler yağdırdı

Toplantıda İncil'in, "İsrail halkının aslanlar gibi yükseleceğini" yazdığını belirten Netanyahu, "Ve biz bugün yükseldik, Yahuda Aslanı'nın kükremesi Orta Doğu'da yüksek sesle duyuluyor. İsrail hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN GAZZE'DE 3 HEDEFİ VAR"

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de üç hedefi olduğunu savunarak, bunların "Hamas'ın askeri ve yönetim yeteneklerini yok etmek, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu öne sürdü. Netanyahu, "Sayın Başkan, görüştüğümüz gibi geleceğimizi güvence altına almak ve bölgemize barışı getirmek için Gazze'deki işi bitirmeliyiz." dedi.

Netanyahu ortak basın toplantısında Trump'a övgüler yağdırdı

"BAŞKAN TRUMP ÇOK DAHA ÜST BİR SEVİYEYE TAŞIYOR"

Gazetecilerin, Trump'ın "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" ve "Gazzelilerin başka bir yere tehciri" konusundaki açıklamaları hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Netanyahu, "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor." diye konuştu. Netanyahu, Trump'ın "başkalarının reddettiği şeyleri söylediğini" ifade ederek, "Onun farklı bir fikri var ve bence buna dikkat etmeye değer. Bu (Gazze) hakkında konuşuyoruz. Bunu insanlarıyla, ekibiyle araştırıyor. Bence bu tarihi değiştirebilecek bir şey ve gerçekten bu yolu takip etmeye değer." dedi.

Netanyahu ortak basın toplantısında Trump'a övgüler yağdırdı

Trump'ın defalarca başarısız olmuş geleneksel düşünceleri delmeye istekli olduğunu dile getiren Netanyahu, "Kalıpların dışına çıkıp yeni fikirler üretmeye istekli olmanız, tüm bu hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, aynı basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Netanyahu ortak basın toplantısında Trump'a övgüler yağdırdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıYusuf Ataman:

Başarılar netenyahu gerçek dünya liderleri

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Haber YorumlarıİDO BEY:

İsteseniz de istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır zafer islamındır, zalimler için yaşasın cehennem.

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Haber YorumlarıMücahit Özdemir:

3. Dünya Savaşı çıkaracak bu ikisi. Dünya iyiye gitmiyor. Vampir bunlar. Tipleri tip değil. Hiç insana benziyorlar mı?

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hacı hacıyı Mekke de, Derviş dervişi tekke de, or.pu ve çocukları da bir birlerini dakka da bulurmuş.

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Haber YorumlarıYusuf Ataman:

Sizler dostsunuz Türkiye ancak Arapların peşinde gitsin

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Or.pu ve çocukları hiç bir zaman verdiği sözü tutmaz. sadece pozisyon değiştirirler.

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıEtna null:

Dünyanın en büyük diktatörleri

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Şu verilen haberlere bakın . Yok netanyahu , yok Tramp , galatasaray haberleri , kar geliyormuş , Yıldız Tilbe'nin yüzü yanmış , Suriye förs leydisi Türkiye'ye gelmiş ... LAN ŞU ORTALIĞIN PAHALILIĞINDAN BAHSEDEN YOK ... DEMİYORLAR Kİ SİMİT 20 TL OLMUŞ . LAN KIYTIRIK MARUL OLMUŞ 60 TL . Lanet olsun bu hayatı bize reva görene ve yaşatana .

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Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Arapların en çok istediği şey oldu Amerikan mandası...

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıVll. Murat:

yecuc mecuc

Yorum Beğen19
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