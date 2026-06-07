Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan'da yapılan genel seçimlerde sandık başına giden Başbakan Nikol Paşinyan, oyunu kullandıktan sonra bölge ülkelerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ile barış sürecinde olduklarını memnuniyetle dile getiren Paşinyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırların açılmasını beklediğini söyledi.

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genel seçimlerde oyunu kullandıktan sonra Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını beklediğini açıkladı.
  • Paşinyan, Türkiye ile sınırların, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının yakın gelecekte karşılıklı olarak açılacağından emin olduğunu belirtti.
  • Paşinyan, 'Barış Kavşağı' projesinin Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için kazançlı olacağını savundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genel seçimlerde oyunu kullandıktan sonra bölge siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak kritik mesajlar verdi. Seçimlerin Ermenistan halkının iradesini yansıtacağını belirten Paşinyan, komşu ülkelerle yürütülen normalleşme süreçlerine ve bölgesel ekonomik projelere dair iyimser bir tablo çizdi.

"HALKIN KAZANACAĞINDAN EMİNİM"

Seçim sürecine dair temel beklentisinin vatandaşların özgür iradesinin sandığa yansıması olduğunu vurgulayan Başbakan Paşinyan, sonuç ne olursa olsun kazananın Ermenistan olacağını belirtti. Gazetecilere yaptığı açıklamada demokrasinin önemine değinen Ermeni lider, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanmasıdır. Demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliğinin yararına çalıştığına inanıyorum. Demokrasi, bölgesel barış için önemli bir araçtır."

ANKARA VE BAKÜ İLE YENİ DÖNEM MESAJI

Konuşmasında komşu ülkelerle olan ilişkilere geniş yer ayıran Paşinyan, özellikle Azerbaycan ve Türkiye ile yürütülen diplomatik süreçlere dair önemli vurgular yaptı. Gürcistan ile ilişkileri "derin ve kardeşçe" olarak nitelendiren Paşinyan, Ankara ve Bakü hatları için şöyle konuştu:

"Şu anda, ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum."

Paşinyan ayrıca, yakın gelecekte Türkiye ile sınırların, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının karşılıklı olarak açılacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.

5 ÜLKEYE BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAYACAK "BARIŞ KAVŞAĞI"

Ermenistan hükümetinin bölgeyi bir lojistik merkez haline getirmeyi hedefleyen stratejik hamlesine de değinen Başbakan, "Barış Kavşağı" projesinin coğrafi dengeleri değiştireceğini savundu. Projenin sadece doğu-batı eksenini değil, kuzey-güney koridorunu da canlandıracağını belirten Paşinyan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Barış Kavşağı projesi bölgedeki durumu değiştirebilir. Bölgemizdeki tüm ülkelere fayda sağlayacaktır. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok kazançlıdır. Bu son derece önemlidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare

Ortalığı karıştıran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım

Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikilip tek kelime etti
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku

Safi'ye adaş şoku

Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı