Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Askerlerle Bir Araya Geldi

Gazze'ye kara harekatı için emir bekleyen İsrail askerlerine ziyarette bulunan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, "Savaşçılarla birlikte, hazırız" mesajı verdi. Netanyahu, "Golani tugayının savaşçılarıyla birlikte buradayım, ülkenin her yerinden geliyorlar. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi yakınındaki bir alanda askerlerle bir araya gelerek, , "Savaşçılarla birlikte, hazırız" mesajı verdi.

Netanyahu, savaşa hazır olduklarını doğrulayan askerlerle konuştu. Ayrıca IDF Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tami Yada'i'den savaşın başında taburların içinde bulunduğu şiddetli muharebeleri ve geleceğe yönelik hazırlıklarını dinledi.

Netanyahu, "Golani tugayının savaşçılarıyla birlikte buradayım, ülkenin her yerinden geliyorlar. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşmaya devam edecekler" dedi.